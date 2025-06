A conclusão é do anuário IPC Maps 2025, especializado há mais de 30 anos no cálculo de índices de potencial de consumo

publicado em 11/06/2025

O estudo revela que o município tem uma economia pujante, com consumo entre os mais expressivos do Estado de São Paulo (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

As famílias de Votuporanga devem movimentar mais de R$ 4,9 bilhões em consumo até o final de 2025, segundo aponta o levantamento do anuário IPC Maps 2025. O estudo, que há mais de três décadas mede o potencial de consumo em todas as cidades brasileiras, revela que o município tem uma economia pujante, com consumo per capita (por pessoa) anual estimado em R$ 40.190,41, um dos mais expressivos do Estado de São Paulo.

No ranking estadual, Votuporanga aparece na 77ª posição em potencial de consumo, e na 262ª no cenário nacional, o que confirma sua relevância entre os municípios paulistas. Segundo Marcos Pazzini, sócio da IPC Marketing Editora e responsável pela pesquisa, mesmo com a elevada taxa de juros e a alta da inflação, o cenário é de otimismo para o consumo, com níveis porcentuais bem acima aos da economia.

“A melhoria dos níveis de emprego com carteira assinada proporcionou uma garantia de renda ao trabalhador, refletindo diretamente na escalada dos valores de consumo”, disse.

Do total estimado de consumo, cerca de R$ 4,76 bilhões são referentes ao consumo urbano, que responde por 97% do montante, enquanto o meio rural contribui com pouco mais de R$ 140 milhões, reforçando a predominância da cidade em relação ao campo.

A principal fatia do consumo das famílias votuporanguenses é destinada à habitação, com mais de R$ 1,35 bilhão projetados para este ano. Em seguida, os gastos com veículos próprios devem alcançar cerca de R$ 523 milhões, o que mostra a força setor automotivo na cidade, que conta com uma frota de 99 mil veículos, praticamente um carro por habitante economicamente ativo.

Outro destaque é o setor de medicamentos e saúde, que juntos somam quase R$ 333 milhões. Os gastos com planos de saúde e tratamentos médicos/dentários atingem R$ 178,5 milhões, enquanto os com medicamentos chegam a R$ 154,4 milhões. Os dados são reflexo também do envelhecimento populacional: a cidade possui mais de 20 mil pessoas acima dos 50 anos.

Qualidade de vida

Os gastos com educação (R$ 155 milhões), recreação e cultura (R$ 88 milhões) e viagens (R$ 66 milhões) mostram que os votuporanguenses também têm investido mais em qualidade de vida e bem-estar. Itens como vestuário (R$ 101 milhões) e eletroeletrônicos (R$ 69 milhões) também aparecem com destaque no levantamento.

Classe “C” lidera o consumo

A classe “C” continua sendo a principal impulsionadora da economia em Votuporanga, concentrando 52% dos domicílios urbanos e respondendo por 38,4% do total consumido. Já as classes A e B, somadas, representam 44,9% do consumo, o que indica um nível de renda alto entre parte da população.

Ainda de acordo com os dados, Votuporanga conta com 15.925 empresas, com forte presença nos setores de serviços (7.662 estabelecimentos) e comércio (3.301). A cidade abriga ainda 580 serviços de saúde e 478 voltados à educação, o que reforça o seu papel como polo regional nessas áreas.

A densidade demográfica de 239,7 habitantes por km² e um crescimento populacional de 1,11% ao ano reforçam o dinamismo econômico local, com destaque para a expressiva presença da população economicamente ativa entre 30 e 49 anos, que ultrapassa os 15 mil moradores.

Cenário Nacional

As famílias brasileiras deverão gastar cerca de R$ 8,2 trilhões ao longo deste ano. Com base na atual estimativa de 2% do PIB, essa movimentação representará um aumento real de 3,01% em relação a 2024.