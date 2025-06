O meio-campista Dérick foi o último reforço anunciado pelo Grêmio Prudente, na tarde de ontem

publicado em 06/06/2025

O volante Dérick, que deixou boa impressão na Votuporanguense, acertou com o Prudente (Foto: Divulgação/Grêmio Prudente)

Daniel Marques

O técnico Rogério Corrêa, que deixou o comando do Clube Atlético Votuporanguense neste ano e atualmente trabalha no Grêmio Prudente, levou para o Carcará três jogadores que atuaram sob a sua orientação no CAV. São eles o goleiro João Paulo, o zagueiro Guilherme Borech e o volante Dérick.

O meio-campista Dérick foi o último reforço anunciado pelo Grêmio Prudente, na tarde de ontem, e se tornou a 18ª contratação do clube para a disputa da Copa Paulista. O volante, de 24 anos, estava participando do Campeonato Brasileiro da Série D defendendo o Marcílio Dias-SC, onde realizou dois jogos.

A contratação de Dérick foi uma indicação do técnico Rogério, com quem o atleta trabalhou na Alvinegra durante o Paulistão Série A2 deste ano, competição na qual participou de 13 partidas e marcou dois gols.

Dérick iniciou a carreira profissional no Comercial em 2017, permanecendo no clube até 2021. Em seguida, passou por Taquaritinga, Catanduva, Araxá-MG, SKA Brasil, EC São Bernardo, Maringá-PR, Votuporanguense e, mais recentemente, Marcílio Dias-SC.