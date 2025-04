Parlamentar conseguiu R$ 1,5 milhão para custear a competição em Votuporanga, que ocorrerá entre os dias 28 de julho e 2 de agosto

publicado em 30/04/2025

Ao lado do secretário da Casa Civil do Estado, Arthur Lima, Carlão Pignatari anunciou os recursos e a presença do governador (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) anunciou ontem, ao lado do secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo, Arthur Lima, a destinação de mais de R$ 1,5 milhão em recursos do Governo do Estado para custear a realização da XXI edição das Olimpíadas Especiais das Apaes, que acontecerá em Votuporanga entre os dias 28 de julho e 2 de agosto. Além dos recursos, o parlamentar e o secretário anunciaram também que a abertura da competição na cidade será feita pelo próprio governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A competição reunirá cerca de 900 pessoas, entre atletas, professores, treinadores e equipes técnicas de mais de 308 Apaes do Estado. Antes da confirmação oficial dos recursos, anunciada ontem no Palácio dos Bandeirantes, Carlão já articulava a viabilização do evento.

Foi o deputado quem intermediou uma reunião entre o secretário Arthur Lima e a presidente das Federações das Apaes, Cristiany de Castro. Na ocasião, a dirigente apresentou formalmente o pedido de apoio financeiro.

A abertura oficial das Olimpíadas será realizada no dia 29 de julho, e contará com a presença das principais lideranças do Governo do Estado. Em vídeo publicado nas redes sociais do deputado Carlão, o secretário Arthur Lima confirmou que o governador Tarcísio de Freitas estará presente na cerimônia de abertura.

Na gravação, o secretário também assegura a participação do secretário estadual da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, e da primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas.

“Assim que eu levei a demanda para o governador ele ficou tão feliz em poder apoiar a Federação das Apaes e inclusive falou que estaria lá presente no início das Olimpíadas. Então, nós reunimos aqui diversas secretarias como a de Esportes a secretaria da Pessoa com Deficiência e já temos o recurso garantido para fazer o maior evento de Olimpíadas da Federação das Apaes”, disse o secretário Arthur Lima.

O evento contará com nove modalidades esportivas: atletismo, basquetebol, futsal, futebol de sete, voleibol adaptado, natação, tênis de mesa, dama e dominó. Segundo Carlão, mais do que competição, as Olimpíadas das Apaes representam uma celebração da diversidade, da autoestima e da superação.

“A inclusão é o caminho para uma sociedade mais justa e igualitária. Estas Olimpíadas mostram, na prática, como o esporte transforma vidas e derruba barreiras”, afirmou o deputado Carlão.