Aos 10 anos, meia da equipe sub-11 do CAV mostra talento e determinação na disputa do Campeonato Paulista

publicado em 05/06/2025

(Foto: Fotógrafo Leandro)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O jovem Emanuel Lucca Nogueira Ramos, mais conhecido como Manu, segue firme na caminhada para realizar o sonho de se tornar jogador profissional de futebol. Aos 10 anos, o meia integra o elenco sub-11 do Clube Atlético Votuporanguense (CAV), que disputa o Campeonato Paulista de 2025. Esta é sua terceira temporada consecutiva no clube, onde tem se destacado por sua técnica apurada e dedicação exemplar.

Natural de São José do Rio Preto, Manu começou sua trajetória esportiva ainda muito cedo. Em 2023, com apenas oito anos, foi aprovado em um teste realizado pelo CAV e, desde então, veste com orgulho a camisa alvinegra. O jovem talento conta com o suporte da E&E Representações e da WS Sports, empresa parceira da Votuporanguense nas categorias de base, O apoio do técnico César Nascimento, que tem apostado no jovem talento, tem surtido efeito. O atleta também já foi treinado por Emerson e Stevys, ambos nomes importantes no trabalho de formação do clube.

Filho de Wesley Ramos e Prisciliane Ramos, Manú mantém fortes vínculos com Votuporanga. A família possui uma chácara na cidade, e sua mãe é natural do município, onde mantém raízes profundas. As visitas frequentes à cidade alimentam o laço afetivo que Manu tem com o clube e com a comunidade local.

Mesmo com pouca idade, o atleta já demonstra maturidade dentro e fora de campo. Em 2024, teve participação discreta – atuando em apenas um jogo. No entanto, seguiu treinando com afinco, em 2025, jogou na partida de estreia, tornando-se uma das apostas do CAV para alcançar a classificação à próxima fase do campeonato.

“Ele lutou bastante até aqui, batalhou e esperou sua vez de jogar. No ano passado, participou apenas de um jogo, mas esse ano já estava na estreia, e o CAV conta com ele pra poder brigar por vaga na segunda fase”, destacou um dos representantes da base.

Em campo, Manu se destaca pela qualidade técnica e pela capacidade de atuar com os dois pés, ainda que tenha preferência pela perna direita. Fora das quatro linhas, impressiona pela disciplina e comprometimento com os treinos e os estudos.

O Colégio Azevedo Marques, onde estuda, tem sido um parceiro fundamental, oferecendo suporte e compreensão durante as ausências causadas pelas competições. “Como cristão, tem sua vida devocional diária, está sempre na igreja e a fé em Deus traz tranquilidade para caminhar um dia de cada vez.", destacam os pais do garoto.

“Estou feliz no clube e vou lutar a cada dia para ajudar o time a avançar como merece”, afirmou Manu, entusiasmado com a nova fase da carreira. O pai, Wesley, também comemora a evolução do filho: “Estamos felizes, pois ele está realizando seu sonho e crescendo como pessoa e atleta.”