publicado em 11/06/2025

O vereador Carlim Despachante solicitou o estreitamento do canteiro central e revitalização da “Avenida do Assary” (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O vereador Carlim Despachante (Republicanos) apresentou na sessão da Câmara Municipal de segunda-feira (9), uma indicação onde solicita a revitalização completa da Avenida João Gonçalves Leite, a popular Avenida do Assary. O edil, no entanto, não almeja uma obra grandiosa e milionária como a da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, mas sim uma atenção especial no estreitamento do canteiro central da via.

A avenida, segundo o vereador, concentra grande fluxo de veículos em todos os horários devido à presença de comércios, oficinas, igreja, academia e o tradicional clube Assary. Carlim destacou que o canteiro central da avenida, hoje excessivamente largo, compromete a fluidez e a segurança do tráfego, sendo um dos principais pontos de reclamação dos usuários.

“A avenida foi projetada e construída há muitos anos, e seu formato não condiz mais com a realidade atual. Hoje, com o grande fluxo nas duas pistas, ela se tornou muito estreita, de forma que se uma pessoa estaciona e abre a porta, corre o risco de provocar um acidente, enquanto segue com um canteiro enorme sem praticamente nenhuma utilidade”, destacou o vereador em entrevista ao A Cidade.

A proposta sugere o estreitamento do canteiro central e uma reestruturação completa da via. Além da reorganização do trânsito, o vereador também pede a padronização das calçadas ao longo de toda a extensão da via.

Para ele, essa ação, além de trazer mais segurança aos pedestres, valoriza visualmente a região e contribui para a melhoria da mobilidade urbana.