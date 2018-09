Os nadadores participaram de dois campeonatos e conquistaram medalhas

publicado em 10/09/2018

A equipe do Centro de Formação participou de uma competição em Bauru (Foto: Centro de Formação)

Os atletas do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga seguem obtendo bons resultados. Os nadadores participaram de dois campeonatos e conquistaram medalhas.

Pâmela Junqueira Moreira participou dos Jogos dos Institutos Federais (JIF), competição realizada em Belo Horizonte-MG. A jovem disputou quatro provas e obteve excelentes resultados. Ela foi prata no revezamento 4x50m nado livre e no 4x50m medley, além de ficar em quarto nos 100m costas e quinto nos 50m costas.

Já em Bauru, seis nadadores do Centro de Formação disputaram a terceira fase dos Jogos Escolares. O atleta Heitor Napolitano foi campeão na prova dos 100m nado costas na categoria mirim e se classificou para disputar os Jogos Estudantis Brasileiros (JEBS), representando o Estado de São Paulo em Natal-RN no mês de novembro.

De acordo com o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, mais uma vez os jovens colheram os frutos do bom trabalho realizado em Votuporanga.

Xaninho agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.