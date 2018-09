Em boas condições físicas, o atleta poderá estrear neste domingo (16) contra o Olímpia.

publicado em 11/09/2018

Dudu é o novo reforço do CAV (Foto: Fábio Will/Remo)

O meia-atacante Dudu, que já defendeu o Grêmio, é o novo reforço do Clube Atlético Votuporanguense para a disputada da Copa Paulista 2018. Em boas condições físicas, o atleta poderá estrear neste domingo (16) contra o Olímpia.

Em conversa com a reportagem da Cidade FM, Dudu revelou que começou na base do Vila Nova e pertence ao clube há cinco anos. Ele já foi emprestado para o Grêmio e, antes de chegar ao CAV, estava no Remo. “Agora surgiu a oportunidade de vir para a Votuporanguense e com certeza é uma grande porta que se abriu, então estou aqui para ajudar o time a conseguir os objetivos”, comentou.

O jogador explicou que gosta de jogar no meio de campo, onde pode, inclusive, fazer o papel de segundo volante. A Alvinegra será o primeiro clube dele no futebol do Estado de São Paulo. “Quando surgiu a oportunidade, com certeza nós vimos com bons olhos, porque sabemos que o mercado de São Paulo é diferente e enxergamos isso como oportunidade, então é buscar aproveitar as chances”, falou.

A negociação com o CAV surgiu após contanto Éder, gerente de futebol do Vila Nova, que passou pela Votuporanguense. “Ele me falou da oportunidade e eu me interessei bastante, então, graças a Deus, deu certo”, disse.

Dudu contou que está pronto para jogar, uma vez que estava treinando com o Vila Nova após chegar do Remo.