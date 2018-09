Os ciclistas votuporanguenses têm se mantido no pódio em todas as provas que disputam, como aconteceu no último domingo (2/9), em Araçatuba, na 8ª etapa da Copa Regional de Ciclismo do Noroeste Paulista, e em Monte Azul Paulista, na Maratona dos Laranjais.

Na Copa Regional, na modalidade SPEED, categoria Elite Masculina, num excelente trabalho de equipe, vitória de Liniker Padoan Godoy Vilches, após registrar uma fuga espetacular na metade da prova, assumindo a liderança do pelotão até cruzar a faixa final. No pelotão da frente, destaque ainda para o sprint vigoroso de Marcos Albieri Maior, que lhe garantiu o quarto lugar da prova. Na mesma categoria, Vinicius Igor de Oliveira cruzou em sétimo lugar.

Com os resultados conquistados nesta etapa, a equipe SEL/Unifev detém os três primeiros lugares na liderança da Copa Regional de Ciclismo, com Liniker em primeiro, seguido por Marcos Maior em segundo lugar e Vinicius Igor em terceiro lugar.

Outro campeão da etapa, desta vez na categoria Master A, foi Arthur Guerzoni Neto, que também manteve a liderança do campeonato. Na categoria Master B, Edson Antonio Pistilli também cruzou em primeiro lugar e é outro atleta votuporanguense que se mantém líder absoluto da Copa. Na Sub 30, após uma fuga fantástica, Vinicius Moretti correu para a vitória, não sendo alcançado pelos adversários, com seus companheiros de equipe, Vinicius Negrello e Gustavo Batista Zerlote, em terceiro e quinto lugar respectivamente. Complementaram o trabalho de equipe, Rodrigo Caetano da Silva e Carlos Renan Zamboni Coelho.

Na categoria SPORT, Marcelo Berald também deu show e conquistou o primeiro lugar, Cesar Henrique Silva de Jesus cruzou em terceiro. Por fim, mais um pódio para Votuporanga, desta feita no Feminino, com Karina Franzin, como a grande campeã da categoria Elite Feminina.

Na somatória de todos os pontos conquistados em Araçatuba, dentre as 41 cidades participantes da Copa Regional, liderança absoluta da equipe SEL/Unifev, com 772 pontos, seguida por Presidente Prudente com 662.

Maratona dos Laranjais

Considerada uma das provas mais difíceis do circuito 2018, a Maratona dos Laranjais realizada no domingo (2/9), em Monte Azul Paulista, exigiu muito vigor físico e competência técnica das participantes. Competindo na modalidade MTB - Mountain Bike, a votuporanguense Viviane Teiko Hara conquistou a medalha de prata na categoria ELITE-PRÓ, enquanto que, na categoria SPORT, Juliana Petini foi ainda melhor, conquistando o primeiro lugar da prova, com Juliana Morseli cruzando em terceiro.

Estes resultados conquistados em Araçatuba e Monte Azul atestam claramente o alto nível do ciclismo praticado em Votuporanga, com o belo trabalho desenvolvido pelo técnico da SEL/Unifev, José Antônio Godoy Vilches.