O Cavinho venceu o Osvaldo Cruz em jogo disputado no Estádio Municipal Breno Ribeiro do Val

publicado em 01/09/2018

Cavinho: Victor Pansani (com a bola) fez o gol da vitória da Votuporanguense (Foto: Facebook)

Na manhã deste sábado (1º), o time sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense participou da última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista 2018. O Cavinho venceu o Osvaldo Cruz por 1 a 0 em jogo disputado no Estádio Municipal Breno Ribeiro do Val.

O gol da vitória da Alvinegra foi marcado por Victor Pansani. Com o resultado, o time de Votuporanga se despediu da competição com seis pontos.

No grupo 10 do Campeonato Paulista, São Paulo, com 15 pontos, se classificou em primeiro, seguido pelo São Bernardo com dez pontos. Osvaldo Cruz e Votuporanguense estão fora.