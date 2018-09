Pela Copa Paulista 2018, Olímpia e Votuporanguense jogam na manhã deste domingo (16) no Estádio Maria Tereza Breda

publicado em 16/09/2018

Matheus Destro, lateral-esquerdo da Votuporanguense que enfrenta o Olímpia (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brAinda sonhando com a liderança, o Clube Atlético Votuporanguense encara o Olímpia na manhã deste domingo (16), às 10h, no Estádio Maria Tereza Breda, casa do adversário. Uma vitória mantém o CAV com chances matemáticas de alcançar o topo do grupo 1 da Copa Paulista.A intenção da Alvinegra, conforme o treinador Rafael Guanaes, é seguir buscando excelência e evolução, não somente no modelo de jogo, mas na gestão da equipe. Ele quer ser jogadores buscando sempre o crescimento, a evolução, a melhoria e o foco. “Acredito que temos buscado cada vez mais isso e dessa forma sempre seremos competitivos e buscar uma regularidade é fundamental para pontuarmos e fazermos uma segunda fase ainda mais produtiva do que foi a primeira”, apontou.Questionado se hoje será o momento de dar o troco e se vingar da derrota em casa, Guanaes observou que cada jogo é uma história. Na visão dele, a Alvinegra foi infinitamente superior ao adversário na partida disputada na Arena Plínio Marin, e o Olímpia fez o gol em um lance individual, faltando poucos minutos para o final do duelo. Foi uma tarde, lembrou, em que o CAV produziu, porém não foi eficaz nas finalizações.Para o confronto de hoje o treinador tem certeza que a Votuporanguense terá oportunidades, por isso será importante aproveitar as chances de gol. “Espero que possamos ser eficientes e termos frieza no momento final de um passe, de um cruzamento ou da própria finalização”, falou.Sobre a defesa do CAV, o comandante alvinegro entende que o time tem se portado de forma bem segura, coesa e tomando poucos gols, portanto ele quer um crescimento principalmente do último terço do campo, para, assim, atingir eficiência em relação às vitórias e à pontuação.