Evento esportivo será realizado neste final de semana, nas areias do Parque da Cultura, junto às programações do FLIV 2018

publicado em 06/09/2018

1º Festival de Vôlei de Praia terá participação de duplas de todo o Brasil (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Votuporanga promove pela primeira vez o Festival de Vôlei de Praia, nas areias do Parque da Cultura, em meio à programação do Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2018. O evento esportivo terá participação de duplas de todo o Brasil em disputas realizadas no sábado e domingo (8 e 9/9), sempre a partir das 8h30. A entrada para assistir às partidas é aberta a toda população.No masculino, categoria profissional, foram inscritas 16 duplas de diversos locais como Brasília, Rio de Janeiro, Campo Grande, Maringá, Minas Gerais, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Guaíra, entre outros. No feminino, categoria amador, participarão 6 duplas de Araçatuba, Birigui, São Paulo, Itapagipe, Campo Grande e Nova Veneza. Representarão Votuporanga as duplas Emerson (Pezão) e Fábio, Val e Camila.O sorteio das disputas ocorrerá na sexta-feira, com a presença dos atletas. A premiação para o primeiro lugar na categoria profissional será de R$ 1.200,00, segundo lugar de R$ 1.000,00 e terceiro, R$ 600,00. Já na categoria amador, as premiações serão de R$ 800,00, R$ 500,00 e R$ 300,00, respectivamente.O Festival de Vôlei de Praia é organizado pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio das Secretarias de Esportes e Lazer e da Cultura e Turismo.