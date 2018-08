Batatais e CAV jogaram na manhã deste domingo (26) pela Copa Paulista 2018

publicado em 26/08/2018

Batatais e CAV jogaram na manhã deste domingo (26) pela Copa Paulista (Foto: Rafael Nascimento)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com apenas 62 torcedores nas arquibancadas e gol do artilheiro, o Clube Atlético Votuporanguense venceu o Batatais, na manhã deste domingo (26), no Estádio Doutor Oswaldo Scatena, casa do adversário. Bruno Baio marcou, chegou a quatro gols na Copa Paulista e o CAV venceu por 1 a 0 o lanterna da competição.

Aos 36 minutos, Juninho recebeu lançamento e saiu na frente do goleiro do Batatais, mas chutou fraco, no meio do gol, para a defesa de Carlinhos. Na sequência, aos 38, Juninho chutou de fora da área com perigo, porém o goleiro defendeu. Vagner cabeceou com perigo, aos 43, e a bola saiu na direita do goleiro do CAV. O primeiro tempo terminou sem grandes oportunidades.

O primeiro time a assustar no segundo tempo foi o Batatais. Altair chutou de fora da área, Bruno defendeu e cedeu escanteio para o adversário.

Aos 12 minutos Gersimar, do Batatais, chegou bem, cruzou, mas a bola passou na frente do gol sem ninguém para completar.

Aos 21, Léo Santos enfiou bem a bola para Bruno Baio, que bateu no canto, na saída do goleiro Carlinhos: 1 a 0 CAV.

João Marcos, que entrou no lugar de Juninho na Votuporanguense, aos 28 chutou forte da entrada da área, e Carlinhos colocou para escanteio.

O Batatais chegou com muito perigo aos 39 minutos. Wellington cruzou da lateral-direita e Wagner cabeceou na trave.