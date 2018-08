Liniker Padoan Godoy Vilches ganhou ouro na prova que encerrou a competição e Pablo Darc levou a prata. Com a soma dos resultados das provas anteriores, os dois ciclistas conquistaram a medalha de bronze em suas respectivas categorias.

Pela Elite Pró, Liniker percorreu o trajeto de 51 km com velocidade média acima de 30km por hora, em circuito de três voltas repletas de subidas, cascalhos e areião. Já na categoria Sub 35 Pró, Pablo Darc fechou a prova em segundo lugar.

No próximo domingo (2/9), a equipe de ciclismo da Prefeitura/Unifev participará da 8ª etapa da Copa Regional de Ciclismo do Noroeste Paulista na cidade de Araçatuba. No feriado de 7 de setembro os atletas participarão da 26ª Corrida Ciclística da Independência de Paranaíba-MS.