Na noite desta sexta-feira (31), na primeira partida do returno da Copa Paulista, a Votuporanguense venceu fora de casa

publicado em 31/08/2018

Bruno Baio, Léo Aquino e Léo Santos comemoram um dos gols da Votuporanguense (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O Clube Atlético Votuporanguense jogou bem, não sofreu e venceu com tranquilidade o Penapolense por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (31) no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, pela Copa Paulista. Foi a primeira partida do returno da competição. Com a vitória, o CAV chega a 12 pontos e ocupa, momentaneamente, a segunda colocação do grupo 1.

Aos 6 minutos, o CAV chegou com perigo pela primeira vez. Juninho chutou de fora da área, Paes defendeu e quase deu rebote para Bruno Baio, porém o goleiro consegui pegar a bola novamente antes da chegada do atacante. Na sequência, aos 10, a Alvinegra abriu o placar. Em falta cobrada da entrada da área, Léo Aquino encheu o pé, no alto: 1 a 0 Votuporanguense.

Aos 17, o time de Votuporanga ampliou. O centroavante Bruno Baio recebeu na entrada da área e chutou forte, de direita, rasteiro. O goleiro do CAP ainda tocou na bola, mas não evitou o gol: 2 a 0.

Matheus Destro chutou com perigo, aos 26 minutos, e Paes pulou no seu canto esquerdo para defender. Aos 31, Kennedy recebeu bom lançamento, mas, sozinho, chutou mal a bola que saiu do lado direito de Paes.

Aos 39, o CAV chegou bonito e com perigo. Alison tocou para Bruno Baio, que fez o papel do pivô e ajeitou de primeira para Léo Aquino. O meia chutou, também de primeira, e Paes defendeu no seu canto esquerdo. No rebote Alison tentou dar uma cavadinha, mas o arqueiro do CAP defendeu.