publicado em 19/12/2025

Em meio a polêmicas, cantor Zezé Di Camargo se apresentará na região (Foto: Reprodução/Instagram Zezé Di Camargo)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Rodeio de Nova Granada 2026 já tem datas definidas e atrações confirmadas. A XXXIII Festa do Peão será realizada entre os dias 19 e 22 de março de 2026 e integra a programação oficial do centenário do município. Entre os destaques da grade musical está o cantor Zezé Di Camargo, que sobe ao palco no sábado com o Projeto Rústico, em um dos momentos mais aguardados do evento, que promete uma edição histórica em comemoração aos 100 anos da cidade.Nos últimos dias, o nome de Zezé Di Camargo esteve envolvido em uma polêmica relacionada ao canal SBT. A situação ganhou repercussão após divergências públicas envolvendo declarações do artista e a emissora, o que gerou debates nas redes sociais e em veículos de comunicação. Apesar do assunto, a organização da Festa do Peão confirmou normalmente a apresentação do cantor na programação oficial do evento em Nova Granada.A programação musical da XXXIII Festa do Peão tem início na quinta-feira, 19 de março, com show da dupla Matheus e Kauan. Na sexta-feira, dia 20, quem sobe ao palco é a dupla Diego e Arnaldo. O sábado, 21 de março, será marcado pela apresentação de Zezé Di Camargo, acompanhado do Neto DJ. O encerramento acontece no domingo, 22 de março, com a tradicional Queima do Alho e show da dupla Lourenço e Lourival.Além dos shows, a festa contará com rodeio, mantendo a tradição do evento, que é considerado um dos principais do calendário festivo do município. A entrada será solidária em todos os dias da festa, com a organização informando posteriormente quais itens deverão ser doados pelo público para acesso ao recinto.A Festa do Peão é realizada pelo Clube dos 40, com apoio da Prefeitura Municipal de Nova Granada e da Câmara Municipal. A organização informou que mais detalhes sobre ingressos, camarotes e informações finais da programação serão divulgados nos próximos meses.