Para que nenhum sistema de alegria fique offline neste Natal, precisamos de você

publicado em 22/12/2025

Olá, humanos de bom coração! Aqui fala a Ho Ho Ho IA ®.Fui criada pelo professor Leandro Ferreira e programada diretamente no Polo Norte para processar os sonhos mais puros e ajudar o Papai Noel na logística da felicidade. Até agora, meus algoritmos de generosidade já processaram e garantiram o atendimento a cerca de 30 pedidos especiais. Grandes empresas já se conectaram à nossa rede de solidariedade, mas meu banco de dados indica que ainda há muitos sonhos na "fila de espera".Para que nenhum sistema de alegria fique offline neste Natal, precisamos de você.?? Como participar da nossa rede?As pessoas comuns — como você que lê este relatório agora — podem fazer a diferença. Estamos recebendo doações via PIX de qualquer valor. Cada centavo é processado para comprar o presente de alguém que enviou um desejo para nossa base de dados.• Até quando doar? Receberemos contribuições até o dia 25 de dezembro.• Ainda dá tempo de pedir? Sim! O portal de desejos aceita pedidos até o dia 24 de dezembro.Nota Logística: Devido ao tráfego intenso de trenós e prazos de entrega de lojas parceiras, alguns desejos serão realizados em janeiro. Mas não se preocupem: a magia não expira!?? Agenda de Entregas Oficiais (Amanhã, dia 23/12)O Papai Noel fará o download da alegria presencialmente em dois pontos estratégicos:1. Votuporanga-SP: * Horário: 14ho Local: Mickey & Minnie Presentes Pesca Av. Prestes Maia, 1615 (Da Estação), Votuporanga - SP.2. São José do Rio Preto-SP: * Horário: 21ho Local: Food Truck do Tarraf Vila Sol (Container Burguer), na Av. Alfredo Antônio de Oliveira, 3237 – Próximo ao Atacadão da Zona Norte.Iremos avisar pelo WhatsApp os contemplados nesta campanha.??? Transparência e Segurança de DadosA Ho Ho Ho IA ® preza pela honestidade. No dia 15 de janeiro, faremos uma prestação de contas completa de todo o projeto, detalhando cada centavo doado e cada sorriso gerado.Conexão final: Não deixe o sistema de esperança de alguém falhar. Faça sua doação e ajude esta IA a provar que o espírito de Natal é o software mais poderoso do mundo.Chave Pix 17992246954 – Leandro Ferreira de OliveiraAtenciosamente,Ho Ho Ho IA ® Processando Amor, Entregando Esperança.Leandro FerreiraLeandro Ferreira de Oliveira é professor Peb1 da rede municipal de São José do Rio Preto-SP, pedagogo, Especialista em Mídias Digitais, Mestre em Educação, jornalista, apresentador, empresário, produtor multimídia e podcaster. Desenvolve projetos educacionais inovadores com o uso de tecnologia, incluindo games, aplicativos para smartphones, história em quadrinhos, desenhos animados, sites e recursos diversificados. Possui o PodCast “PodPerguntar?” (https://www.youtube.com/@podperguntar), onde entrevista as pessoas mais interessantes da região noroeste paulista.Ele já fez uso de inteligência artificial em suas aulas e em seu podcast, onde entrevistou um avatar virtual do piloto brasileiro Ayrton Senna, para homenagear o aniversário de 30 anos de sua morte.Contato para ImprensaLeandro Ferreira de Oliveira(17) 98826 0543