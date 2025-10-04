O diretório municipal do partido PSB de Votuporanga se reuniu para debater o futuro da legenda no município

publicado em 07/10/2025

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO diretório municipal do PSB (Partido Socialista Brasileiro), de Votuporanga, se reuniu para debater a relação da sigla com o governo do prefeito Jorge Seba (PSD) e organização de uma frente na cidade para trabalhar em prol da reeleição da possível chapa Lula/Alckmin, em 2026.Participaram da reunião o ex-vereador e atual chefe de gabinete do prefeito Jorge Seba, Jurandir Benedito da Silva, o Jura, o presidente da legenda, Paulo Laurindo Junior; o secretário de Finanças Bruno Soares; e os diretores Leonardo Barboza Laurindo; Juliana Laurindo; Maria Madalena Moreira; Everton Lopes Belai; e Eriko Henrique Laurindo.Durante o encontro ficou estabelecido que haverá reuniões periódicas dos dirigentes e filiados com o objetivo de ampliar as ações do PSB e contribuir para a reeleição da chapa Lula/Alckmin e ampliação do número de deputados estaduais, federais e senadores do partido.Dentre os temas abordados estavam também a análise sobre a atuação do PSB nas esferas nacional, estadual e municipal; a relação do PSB com o governo Jorge Seba; e o levantamento dos investimentos feitos pelo governo Lula em Votuporanga em seus mandatos; além das eleições majoritárias e proporcionais de 2026.