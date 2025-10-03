A oficina é voltada principalmente para jovens e adolescentes

publicado em 04/10/2025

IFSP de Votuporanga (Foto: IFSP)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) do Campus Votuporanga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) está oferecendo 60 vagas para a oficina de Ensino de Montagem e Manutenção de Computadores, que será realizada neste semestre letivo. As atividades acontecerão nos laboratórios do campus, localizado na avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3.014, no bairro Pozzobon, zona Norte da cidade.A iniciativa tem como objetivo promover o diálogo entre os estudantes do bacharelado e a comunidade externa, proporcionando um espaço de aprendizado e troca de experiências na área de informática. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site vtp.ifsp.edu.br, até o dia 27 de outubro.Para participar, é necessário ter idade mínima de 13 anos. A oficina terá carga horária de quatro horas, sempre das 19h às 23h, distribuída em três turmas. A Turma 1 será realizada em 28 de outubro, a 2 em 4 de novembro e a Turma 3 em 11 de novembro. Cada turma disponibiliza 20 vagas, totalizando 60 participantes.De acordo com os organizadores, a iniciativa visa o ensino teórico e prático da montagem e manutenção de computadores, com ênfase na área de hardware. A proposta consiste em apresentar aos participantes os principais componentes físicos de um computador, suas funções, instalação, substituição e cuidados adequados. A abordagem será prática, permitindo que os participantes tenham contato direto com os equipamentos e compreendam de forma clara todo o processo, desde a escolha de peças até a montagem final. O projeto será desenvolvido em três encontros (Módulo I, II e III), em cada um será abordado conteúdos progressivos sobre montagem e manutenção de computadores.A oficina é voltada principalmente para jovens e adolescentes, buscando despertar o interesse em tecnologia e hardware desde cedo. “Se destina a toda a comunidade que tenha interesse em aprender mais sobre computadores e seus componentes internos. Seja para uso doméstico ou profissional, o público poderá conhecer de forma detalhada cada parte do equipamento, entendendo sua função e importância para o funcionamento do sistema como um todo”, explicou o IFSP.