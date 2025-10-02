A programação tem início às 16h

publicado em 03/10/2025

Oficinas de dança movimentam o Parque da Cultura neste sábado em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNeste sábado, dia 4 de outubro, a Sala de Oficinas Culturais do Parque da Cultura de Votuporanga recebe duas oficinas de dança abertas ao público, voltadas para maiores de 12 anos. As atividades fazem parte de uma iniciativa viabilizada pelo programa Bolsa Cultura 2025, por meio da Prefeitura de Votuporanga, e serão conduzidas pelas dançarinas Sarah Tinel e Letícia Toresin.Após uma viagem de especialização em diversas modalidades da dança em Curitiba, as artistas retornaram à cidade trazendo técnicas aprendidas no renomado JS Studio de Dança. A partir desse intercâmbio, elas organizaram oficinas formativas que buscam estimular a criatividade e a liberdade de movimento do corpo.A programação tem início às 16h, com o workshop de K-Pop ministrado por Letícia Toresin, que ensinará aos participantes a coreografia da música “Gabriela”, do grupo Katseye. Em seguida, às 18h, Sarah Tinel conduzirá o workshop de Dança Contemporânea, com foco em técnicas de movimento e improvisação.“Será um dia com muita dança e muito aprendizado na Sala de Oficinas Culturais no Parque da Cultura. É só chegar e dançar”, convidam os organizadores.