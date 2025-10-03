Osvaldo Carvalho, assessor do deputado Carlão Pignatari, esteve ontem na Cidade FM para fazer o convite para o Pet Day

publicado em 04/10/2025

Osvaldo Carvalho, assessor do deputado Carlão Pignatari, esteve ontem na Cidade FM para fazer o convite para o Pet Day (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga recebe hoje, a partir das 8h, a primeira edição do Pet Day Interior Paulista, no Parque da Cultura. A iniciativa é organizada pelo deputado estadual Carlão Pignatari, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais Domésticos, e terá uma grande programação tanto para os pets como para toda família.O evento, aliás, foi o tema da “Entrevista do Dia”, do Jornal da Cidade de ontem, na. Em recuperação de um problema de saúde, o deputado Carlão foi representado na entrevista por seu assessor, o ex-presidente da Câmara Municipal, Osvaldo de Carvalho, que detalhou o evento. Segundo Osvaldo, o encontro pretende marcar a história da cidade.“Esse é o primeiro de muitos Pet Days. Já temos cidades da região pedindo para sediar o evento, mas a estreia tinha que ser em Votuporanga, que já é reconhecida como polo de grandes acontecimentos”, afirmou.O evento começa às 8h, com estrutura montada para receber a população e seus animais de estimação. Estarão presentes clínicas veterinárias, indústrias de ração, lojas do setor pet e parceiros institucionais, dentre eles a Unifev, que levara toda a estrutura de seus cursos para o evento, a Prefeitura de Votuporanga, Câmara Municipal, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Sebrae, Senac, Sest/Senat, dentre outros.Às 9h30, o padre Alan Daga Miatello, da Paróquia São Francisco de Assis, fará a Bênção dos Animais, em referência ao santo que é padroeiro da causa animal, que também tem a sua data celebrada hoje. “Escolhemos essa data justamente pelo Dia de São Francisco, que é símbolo de proteção aos animais e cuidado com os mais humildes”, explicou Osvaldo.A programação inclui ainda apresentações da Banda Zequinha de Abreu, da DJ Ju Balbi, atividades como o Pet Yoga e os concursos pet que vão eleger o maior, o menor e o “mais amado” cachorro. “Queremos criar um clima de confraternização, com a família toda participando e os animais recebendo o mesmo carinho que já têm em casa”, destacou.O Pet Day contará com forte participação da Unifev, por meio do projeto Unifev em Ação. Os cursos de Medicina e Enfermagem oferecerão aferição de pressão e atendimentos básicos à população, enquanto o curso de Medicina Veterinária prestará serviços voltados aos animais. Crianças terão brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, escultura em balão, pintura facial e até uma plataforma de fotos 360 graus.“Além da causa animal, queremos que o evento seja também uma antecipação do Dia das Crianças, com lazer gratuito para as famílias”, ressaltou o assessor.Outro destaque será a adoção de animais, organizada pela Secretaria de Bem-Estar Animal, sob responsabilidade do secretário Chandelly Protetor. Também haverá doação de mudas de árvores, plantas medicinais e temperos, em parceria entre Unifev e Saev Ambiental.O evento também terá a presença da equipe do deputado federal Delegado Bruno Lima, reconhecido por sua atuação em defesa dos animais, com o projeto “Cadeia para Maus-Tratos”. Osvaldo lembrou ainda do trabalho de Carlão Pignatari na área.“Foi graças às emendas do deputado que conseguimos a primeira clínica veterinária pública do Estado de São Paulo aqui em Votuporanga, permitindo a castração de animais e o controle de doenças como a leishmaniose”, destacou.