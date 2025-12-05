Obra de Adriano Natal de Meira será apresentada neste domingo (7), na Igreja Amor e Família, em dois horários

publicado em 06/12/2025

Pastor de Votuporanga lança primeiro livro sobre intimidade espiritual com Deus

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brAdriano Natal de Meira, pastor auxiliar da Igreja Amor e Família de Votuporanga, lança neste domingo (7) o seu primeiro livro, “Resgatando a Intimidade Perdida – Como buscar, encontrar e manter a intimidade com Deus”. O evento de lançamento acontece na Igreja Amor e Família, no bairro San Remo, em dois horários: às 10h e às 18h.Natural de Rio Claro, o pastor tem 47 anos e mora no bairro Santa Felícia. Segundo ele, a obra aborda de forma profunda e didática o tema da intimidade com Deus, explorando princípios que, segundo ele, foram estabelecidos desde a criação. “Desde o Éden, o livro aborda a restauração do relacionamento íntimo com Deus, perdido pela humanidade no Éden. O livro argumenta que, embora o pecado tenha causado o afastamento, a intimidade é hoje restaurada pela graça de Jesus e liberada através do Espírito Santo. Para alcançar essa profundidade, eu destaco três pilares essenciais: Aproximação, Comunhão (koinonia) e A Palavra de Deus”, afirma.O objetivo central do livro, segundo o autor, é conduzir o leitor a uma jornada de transformação pessoal e espiritual, de redescoberta da identidade e de vivência do amor a Deus e ao próximo. “O livro conclui encorajando uma oração profunda de alinhamento, onde o desejo é sondar o coração de Deus para viver plenamente Seus sonhos e propósitos”, explica.Adriano acredita que a obra pode fortalecer a fé e o relacionamento espiritual de pessoas de diferentes crenças, aproximando os filhos de Deus que vivem na terra por meio de Jesus Cristo. “Porque somente recebendo o Filho, chegamos ao Pai, o Nosso Deus”, declara.O livro pode ser adquirido pela página oficial do pastor no Instagram (@pr.adrianooficial) ou na livraria da própria Igreja Amor e Família.