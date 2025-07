Laiane e Ricardo Martins unem experiência e paixão pela reabilitação em um espaço que valoriza o cuidado integral com o paciente

O casal de fisioterapeutas, doutora Laiane Lúcio Martins e doutor Ricardo Martins, na cerimônia que homenageou os profissionais da área, realizado na Câmara Municipal de Votuporanga

Em um espaço moderno, acolhedor e cheio de propósito, a Clínica Physiocore, localizada em Votuporanga, tornou-se um verdadeiro ponto de referência em reabilitação e recovery desportivo. À frente do projeto, a fisioterapeuta Laiane Lúcio Martins e seu esposo, também fisioterapeuta, Ricardo Martins, unem mais do que laços conjugais: compartilham a paixão pela fisioterapia e o desejo genuíno de transformar vidas por meio do cuidado com a saúde.“Eu sempre fui apaixonada por cuidar de pessoas”, conta Laiane. “A fisioterapia me dava essa visão de devolver às pessoas as funcionalidades do corpo, a mobilidade… fazer com que revivessem aquilo que poderiam ter perdido, seja por dor, cirurgia ou alguma dificuldade física. Era isso que eu queria fazer: devolver a ela o que era dela, com saúde e qualidade de vida”.Com quase duas décadas de experiência em consultório, Laiane se encontrou em um novo desafio ao começar a trabalhar ao lado do marido, Ricardo, que sonhava em montar uma clínica. “Mesmo com minha rotina profissional já muito estabilizada, o Ricardo tinha esse desejo de clinicar. A Physiocore foi sonhada por ele. Foi tudo planejado com muito carinho, e hoje estamos realizados em ver tudo aquilo se tornando realidade”, explica.A parceria profissional entre os dois tem sido um ponto alto da jornada. “Temos aprendido muitas coisas juntos. O Ricardo é muito sábio, cauteloso nas decisões. Então, tudo o que precisamos investir ou decidir, fazemos juntos, como equipe. Tem sido muito bom”, destaca Laiane.Na clínica, os atendimentos vão desde fisioterapia e osteopatia até pilates, quiropraxia e acupuntura — especialidade da própria Laiane. Além de atuar na parte de reabilitação clínica, ela também cuida da administração do espaço. A proposta do casal é entregar um tratamento completo, com foco no bem-estar integral do paciente.A dedicação do casal ao ofício foi recentemente reconhecida em um momento especial: na última quarta-feira, dia 23, Laiane e Ricardo receberam uma homenagem na Câmara Municipal de Votuporanga, como parte das comemorações dos 50 anos do CREFITO-3. O reconhecimento emocionou os dois profissionais, que veem na fisioterapia uma verdadeira missão de vida.“Temos muito a crescer ainda, mas esse início tem sido incrível. As devolutivas dos pacientes são exatamente o que esperamos como profissionais. Ver a alegria de quem volta a andar, a se movimentar, a viver sem dor… isso não tem preço”, conclui Laiane.A Physiocore segue como um espaço onde ciência, técnica e afeto caminham lado a lado — um reflexo do compromisso de um casal que faz da fisioterapia mais do que uma profissão: um verdadeiro ato de amor ao próximo.