O evento foi encerrado com um elegante coquetel, servido aos convidados em clima de celebração e otimismo para os desafios do novo ciclo

publicado em 26/07/2025

Natália De Haro é reconduzida à presidência da ACV e reforça liderança feminina no comércio

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) realizou, na noite da última quinta-feira (24), a cerimônia de posse da empresária Natália De Haro, reconduzida à presidência da entidade para mais um ano de mandato. O evento, realizado na sede da ACV, reuniu autoridades políticas, lideranças empresariais e convidados da sociedade civil.A composição da mesa diretiva contou com a presença do deputado estadual Carlão Pignatari, do presidente da Câmara Municipal de Votuporanga Daniel Davi, da primeira-dama do município Rose Seba, do prefeito Jorge Seba e da própria presidente reconduzida, Natália De Haro.Em seu pronunciamento, Carlão Pignatari destacou a relevância da entidade no cenário regional: "É uma satisfação imensa ver uma Associação tão forte e atuante como a de Votuporanga, que contribui diretamente para o fortalecimento da economia local e regional ao lado do comércio. Parabenizo a Natália pela forma brilhante como conduziu sua primeira gestão, tornando-se a primeira mulher a presidir a ACV em seus 77 anos de história" — afirmou o parlamentar.O prefeito Jorge Seba e a primeira-dama Rose Seba, também parabenizaram Natália pela recondução ao cargo, destacando o profissionalismo, a inovação e a dedicação demonstradas ao longo do último ano. O chefe do Executivo municipal elogiou as campanhas criativas e eficazes promovidas pela ACV, que movimentaram o comércio local e atraíram consumidores de toda a região para Votuporanga.Em seu discurso de agradecimento, Natália De Haro emocionou os presentes ao agradecer sua diretoria pelo apoio e confiança depositada, além de homenagear os colaboradores, comerciantes e comerciários que aderiram com entusiasmo às campanhas da entidade.Bastante comovida, agradeceu especialmente ao esposo Vinícius Vargas, por estar sempre ao seu lado, apoiando com companheirismo e incentivo durante toda a gestão. Também fez menção à mãe, responsável por ajudá-la nos detalhes de postura, apresentação e preparo para os compromissos, e ao pai, Sebastião De Haro, ex-presidente da ACV e figura de grande inspiração pessoal e profissional. "Meu pai é meu maior exemplo. Um comerciante experiente e respeitado, que sempre me orientou sobre como liderar uma entidade tão sólida e importante para nossa cidade", declarou.Ao fim do discurso, Natália foi calorosamente aplaudida de pé por todos os presentes, em reconhecimento à sua gestão exemplar. O evento foi encerrado com um elegante coquetel, servido aos convidados em clima de celebração e otimismo para os desafios do novo ciclo.