Kárita Patrícia Gobetti celebra 21 anos de carreira unindo técnicas da fisioterapia tradicional à visão integrativa da medicina chinesa e natural

publicado em 26/07/2025

Uma fisioterapeuta que vai além do convencional e transforma cuidados em bem-estar

Há 21 anos, em 2004, a fisioterapeuta Kárita Storti de Almeida Gobetti concluía sua formação pela Unifev – Votuporanga, como integrante da segunda turma do curso. Desde então, sua trajetória profissional tem sido marcada por uma atuação que vai além dos métodos convencionais da fisioterapia, incorporando uma abordagem integrativa e holística no cuidado com os pacientes.Logo após a graduação, Kárita mergulhou na fisioterapia geral e iniciou sua especialização em fisioterapia cardiorrespiratória pela UNESP de Presidente Prudente, atuando por dois anos no atendimento hospitalar. Paralelamente, começou a se aprofundar na medicina tradicional chinesa, concluindo uma pós-graduação em Acupuntura pelo CEATA.Essa nova perspectiva despertou nela o desejo de enxergar o ser humano de forma completa – corpo, mente e emoções. Foi então que nasceu sua atuação em “FISIO e TERAPIA”, um conceito que reúne as técnicas tradicionais da fisioterapia com abordagens terapêuticas naturais. Entre elas está a Iridologia, método de análise da íris dos olhos, capaz de revelar possíveis desequilíbrios entre órgãos e emoções. Kárita passou a utilizar recursos como fitoterapia, florais e outras terapias naturais para ampliar os efeitos de sua prática clínica.Atualmente, a profissional busca aprofundar ainda mais seu conhecimento com uma especialização em Fitoterapia Aplicada e Avançada pela Faculdade de Medicina da USP -SP. Com uma carreira marcada pela dedicação e pela inovação, Kárita comemora sua trajetória com orgulho e gratidão, especialmente por receber uma moção ao lado de tantos colegas fisioterapeutas que atuam com excelência em Votuporanga. A moção foi recebida na noite da última quarta-feira, 23, na Câmara Municipal, em um evento realizado em comemoração aos 50 anos de Crefito 3.