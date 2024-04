O curso, que ocorre por meio do polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Votuporanga, é inteiramente gratuito e despertou o interesse de muitos estudantes

publicado em 20/04/2024

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Os interessados em fazer uma capacitação de ensino superior totalmente gratuita têm somente alguns dias para tentarem uma vaga. É que as inscrições para o vestibular do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) terminam na segunda-feira (22).

O curso, que ocorre por meio do polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Votuporanga, é inteiramente gratuito e despertou o interesse de muitos estudantes desde o início das inscrições, em 19 de fevereiro. Inicialmente programado para encerrar em 4 de abril, o prazo foi estendido para garantir que mais pessoas pudessem participar do processo seletivo.

A tendência é que as inscrições não sejam prorrogadas novamente, portanto é importante ficar alerta à data de 22 de abril. Destinado à formação de profissionais qualificados na área da educação, o curso de Licenciatura em Pedagogia é oferecido na modalidade à distância, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como plataforma central. Por meio dessa ferramenta online, os estudantes têm acesso a materiais didáticos, interação com professores e colegas, além de realizarem atividades acadêmicas pertinentes ao curso.

Apesar da modalidade à distância, o curso também prevê encontros presenciais, os quais são realizados no Polo UAB de Votuporanga. Esses momentos proporcionam a troca de experiências, discussões temáticas e atividades práticas, fundamentais para a formação de um profissional de excelência na área da pedagogia.