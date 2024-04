Um evento realizado no Centro de Convenções reuniu prefeitos e representantes das 14 cidades para a entrega do título de Prefeitura Empreendedora

publicado em 23/04/2024

Prefeitos e representantes das 14 cidades que fazem parte do Cotimarg receberam o prêmio do Sebrae ontem em Votuporanga (Foto: A Cidade)

A manhã desta segunda-feira (22), foi de comemoração para Votuporanga e os outros 13 municípios da região que fazem parte do Cotimarg (Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística Maravilhas do Rio Grande). Um evento realizado no Centro de Convenções reuniu prefeitos e representantes das 14 cidades para a entrega do título de Prefeitura Empreendedora.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), presidente do Consórcio, recebeu os prefeitos das cidades integrantes para entrega da premiação. A cerimônia estadual do “12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora” foi realizada na noite de 11 de abril, em São Paulo.

O Cotimarg foi vencedor do prêmio na categoria 'Governança Territorial', como iniciativa regional de fomento ao empreendedorismo por meio do turismo. Segundo o gerente regional do Sebrae de Votuporanga, Marcos José Amâncio, essa união entre municípios foi um ponto forte e um diferencial a ser destacado na premiação do Cotimarg.

Também presente na cerimônia, o deputado Carlão Pignatari (PSDB) parabenizou todos os municípios. “Fico muito feliz que este Consórcio está tendo sucesso porque vem, há muito tempo, trabalhando para desenvolver a nossa região. Com certeza, todos nós, juntos, somos mais fortes. Eu acredito no desenvolvimento regional, nossa região é muito linda, é a melhor região do Estado, no melhor Estado do Brasil. Trazendo o turista para cá vamos gerar emprego e gerar renda limpa”, afirmou.

Em seu discurso, o prefeito Jorge Seba demonstrou sua gratidão a todos os participantes envolvidos no Cotimarg. “Quero agradecer a cada prefeito que delegou aos seus representantes na área de Turismo, assim como eu, a importante tarefa de desenvolvermos, em conjunto, ações que promovam o turismo na nossa região. Este é o resultado de um belíssimo trabalho e, quem sabe, conseguimos vencer também a etapa nacional que acontecerá em junho. Vamos torcer”, destacou.

Também participaram do ato da certificação, além dos prefeitos e representantes de cada município, a equipe do Sebrae de Votuporanga; Alexandre Mioto, gerente do Cotimarg; Edson Genari, presidente do Fórum da Região Turística Maravilhas do Rio Grande; o vice-prefeito Cabo Valter e a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba. Representantes de instituições parceiras como Unifev, Sistema S e entidades, e também profissionais da Feira de Artesanato e do Food Parque prestigiaram o evento.

Etapa nacional