Os três ganhadores, que participaram respondendo um questionário elaborado pela instituição, foram agraciados com os prêmios: uma Alexa Echo Dot 5ª Geração e duas caixas de som JBL Go 3

publicado em 20/04/2024

Sorteados deste ano receberam os prêmios das mãos de representantes da FUTURA (Foto: Divulgação)

A Faculdade FUTURA - Grupo Educacional FAVENI entregou prêmios aos sorteados em sua campanha anual 'Pesquisa Premiada', nesta semana. Os três ganhadores, que participaram respondendo um questionário elaborado pela instituição, foram agraciados com os prêmios: uma Alexa Echo Dot 5ª Geração e duas caixas de som JBL Go 3.Os premiados foram Mateus Aguiar Romualdo da Silva, que recebeu a Echo Dot; Samila Santana da Silva Lira, contemplada com uma caixa de som JBL; e Ruth Arielly Costa Anizewska, também agraciada com uma caixa de som JBL.Segundo o Gestor de Políticas Acadêmicas, Tiago Moreno, a pesquisa visa nortear o Grupo Faveni, no sentido de possivelmente oferecer novos cursos presenciais pela Faculdade FUTURA, que já oferta os cursos de Pedagogia, Ciências Contábeis, Administração e Gestão de Recursos Humanos. “É muito justo saber dos próprios interessados, quais seriam as maiores demandas para tentar atendê-los de forma satisfatória “, diz o gestor.Parabéns aos ganhadores!