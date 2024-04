Familiares, amigos e lideranças de toda a cidade prestigiaram a sessão solene realizada ontem para a entrega da homenagem

publicado em 23/04/2024

Policiais que se destacaram em suas corporações nos últimos 12 meses foram homenageados (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A emoção tomou conta da sessão solene realizada na noite desta segunda-feira (22), na Câmara Municipal de Votuporanga, para a entrega das medalhas de “Policial Padrão”. Familiares, amigos e lideranças de vários setores da sociedade acompanharam a homenagem, que tem como objetivo reconhecer os policiais que se destacaram em suas respectivas corporações ao longo dos últimos 12 meses.

O ato também contou com a participação dos comandantes das unidades policiais homenageadas. É o caso do Coronel Fábio Cândido, comandante do CPI5; do delegado Seccional, Márcio Nosse; chefe da Polícia Técnico-Científica Daniel Albieri; capitão Alonso Silva Comandante da Polícia Ambiental; tenente André Luiz Teixeira, comandante da Estação do Corpo de Bombeiros de Votuporanga; e o tenente Vagner Severo, representando o comandante do Policiamento Rodoviário da região.

Foram os comandantes de cada unidade, aliás, que discursaram em nome dos homenageados e agradeceram ao reconhecimento que receberam do legislativo local.

“Polícia, me dirijo a todos aqui presentes, não é meramente uma profissão. Ser policial, é acima de tudo, o exercício de um sacerdócio, abdicam de prazeres pessoais e obrigações familiares para esclarecer crimes, preveni-los e manter a sociedade em alto nível de segurança. Só tenho a agradecer não só aos cinco policiais civis homenageados, mas todos aqueles que estão sob a nossa atribuição, que mesmo indiretamente fazem a sua parte e trazem essa segurança que a sociedade tanto necessita”, disse, por exemplo, o delegado Seccional de Votuporanga Márcio Nosse.

Homenageados

Os homenageados deste ano foram: Polícia Militar: Cristiano Almeida Valim (2° sargento) e Paulo Cesar Serantoni (cabo); Polícia Rodoviária: Matheus Bifaroni Morelli (1° sargento); Polícia Ambiental: Laércio Ferraz do Amaral (2° sargento) e Renan Marcel Alves (cabo); Polícia Civil: Roberto Bianchini Júnior (investigador da DDM), Marivaldo Alves da Silva (agente da DIG), Valdir de Assis (investigador – DISE), Aline Cristine Mateus (investigadora da Seccional), André Luiz Bonfim da Silveira (investigador da Seccional).