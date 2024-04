O destaque da noite, foi a posse dos novos associados, um momento de renovação e fortalecimento dos laços que unem este grupo tão dedicado ao serviço comunitário.

publicado em 20/04/2024

A mesa diretiva dos trabalhas composta por; Antonio Luiz Bazela e Juçara, Regina e Luiz Chiqueto, a presidente do Lions Cecina Nobuco Iamanaka, Jesimar e Sirlei Zanelato, Cidinha Damasceno e Anisinho Martins

Na última terça-feira, o Lions Clube Votuporanga realizou sua tradicional reunião Festiva do mês, para dar posse aos novos sócios do Clube de Serviço, realizar o repasse de doações para o Hospital do Amor de Jales e comemorar os aniversariantes do mês de abril. Sob a calorosa recepção da presidente do clube, MJF Ceccina Nobuco Iamanaka, associados do clube, autoridades políticas e religiosas, se reuniram para uma noite de significados profundos e ações altruístas.

O destaque da noite, foi a posse dos novos associados, um momento de renovação e fortalecimento dos laços que unem este grupo tão dedicado ao serviço comunitário. Foram empossados na noite: Virgínia Madeira Carvalho e seu marido Djalma de Carvalho Ribeiro, apadrinhados pelo casal Dr. José Francisco Breviglieri e Maria Helena; Deolinda Aparecida Tozeti Roda, apadrinhada pela MJF Maria Menoia; Sandra Catalano, apadrinhada pela CAL Marlene Barbieri e Camila apadrinhada pela CAL Maria Helena de Freitas. Com a entrada de novos membros, o Lions Clube Votuporanga, fortalece sua missão de servir à comunidade, estendendo seu alcance e impacto em prol do bem-estar de todos.

Mas, a noite não foi apenas de celebração interna. Demonstrando seu compromisso com o bem-estar da comunidade, os membros do Lions Clube Votuporanga, realizaram uma nobre ação de solidariedade. Por meio de uma campanha dedicada, alimentos foram arrecadados e destinados ao Hospital do Amor da cidade de Jales. Além disso, material reciclável também foi entregue a unidade hospitalar, contribuindo não só para a preservação do meio ambiente, mas também, para o apoio às atividades do hospital.