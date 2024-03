A ação contou com apresentações culturais e também prestação de serviços oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga e parceiros

publicado em 08/03/2024

Centenas de mulheres, dos quatro cantos da cidade, prestigiaram a terceira edição do Conecta Mulher, ontem na Concha Acústica (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A terceira edição do ‘Conecta Mulher’, evento realizado pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Cidade FM, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, reuniu centenas de mulheres na Concha Acústica ontem pela manhã. A ação contou com apresentações culturais e também prestação de serviços oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga e parceiros.

O ‘Conecta Mulher’ foi comandado pela primeira-dama Rose Seba, e contou com a participação do prefeito Jorge Seba (PSD), secretárias municipais e lideranças feminias da cidade.

A Cidade FM marcou presença com toda a sua equipe e agitou o evento, inclusive com a distribuição de presentes para as mulheres que participaram da programação. Em entrevista à emissora, a primeira-dama Rose Seba, anfitriã da festa, falou um pouco sobre a programação e, é claro, parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia.

“Todo ano nesta data a gente quer fazer uma homenagem para nossas mulheres, aqui elas vão ter de tudo um pouco, maquiagem, limpeza de pele, dança, ginástica, conhecimento dos direitos das mulheres, de tudo um pouco. Estamos com várias Secretarias, dos Direitos Humanos, Assistência Social, da saúde, tudo para fazer o melhor para as mulheres”, disse a primeira-dama.

Também em entrevista à Cidade FM, o prefeito Jorge Seba enalteceu a iniciativa promovida por sua esposa, a primeira-dama Rose Seba, e deixou uma mensagem de carinho para as mulheres votuporanguenses.

“Quero desejar à todas as mulheres votuporanguenses, um beijo bem no fundo do coração de cada uma. A Rose já na hora que acordei já tinha separado minha camisa rosa, falando é essa que você vai usar. Hoje elas podem falar baixinho que a gente obedece e advinha ainda. Obrigada a todos vocês queridas ouvintes da rádio Cidade, fiquei muito feliz em comemorar com muita saúde, e desejo a todos muita paz, saúde e um beijo no coração”, completou o prefeito.