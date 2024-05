Serão 82 escrivães e 28 investigadores que assumirão seus postos nas delegacias chefiadas pelo Deinter-5 de Rio Preto

publicado em 14/05/2024

O grupo é composto por 82 escrivães e 28 investigadores, que passarão por treinamento antes de assumir os cargos (Foto: Governo SP)

Fernanda Cipriano

O governador Tarcisio de Freitas (Republicanos) anunciou a nomeação de 130 novos policiais civis para a região. O grupo é composto por 82 escrivães e 28 investigadores, que passarão por treinamento antes de assumir os cargos, previsto para agosto deste ano, em delegacias de toda a região.

A medida faz parte do reforço de 4.017 policiais civis nomeados na sexta-feira (10), em cerimônia no Ginásio Poliesportivo do Ibirapuera, em São Paulo.

Após a nomeação, os policiais serão submetidos a uma semana de treinamento na capital paulista e, posteriormente, passarão por mais três meses de formação na Academia da Polícia Civil de Rio Preto.

A distribuição dos novos agentes ainda não foi definida, mas o Deinter-5, comando regional da corporação, pretende priorizar a alocação em cidades que carecem de efetivo, principalmente na região de Jales.

A nomeação dos aprovados foi publicada no último dia 3 de maio no Diário Oficial do Estado. Todos os nomeados passarão por uma etapa de formação da Academia de Polícia Civil (Acadepol) de uma semana. Depois serão divididos e designados para as Unidades de Ensino Policial (UEPs) na Grande São Paulo e no interior, até a formatura, quando reforçarão o efetivo das delegacias de todas as regiões do Estado.

Os cursos de escrivão, investigador e médico legista terão duração média de três meses. Já os futuros delegados passarão por cinco meses e meio de aulas. Durante o período os alunos passam por um estágio nas unidades policiais. O estágio probatório de aptidão ao cargo dura três anos.

Esta também é a primeira turma de delegados e médicos legistas que receberão o título de especialistas nas áreas de direitos humanos e medicina legal, respectivamente. Antes, o curso de formação para essas áreas era técnico-profissional, que segue para as carreiras de escrivães e investigadores.

Maior nomeação da história

Além dos mais de 4 mil novos policiais convocados, a atual gestão lançou editais para preencher 3,5 mil vagas para a Polícia Civil e Técnico-Científica. Os concursos seguem em andamento com vagas para carreiras de delegado, investigadores, escrivães, além de médicos-legistas e peritos criminais.

Com mais essa iniciativa a atual gestão garante 7,5 mil novos policiais reforçando o atual quadro de profissionais no estado de São Paulo, o que representa um aumento de cerca de 30% no efetivo da corporação. A medida reduz mais que a metade o déficit da instituição acumulado em anos anteriores.