Sortudo preencheu o cupom da campanha após abastecer no Posto Vilar; outras dez pessoas também foram sorteadas na ação

publicado em 14/05/2024

Diretoria da ACV e autoridades municipais participaram nesta terça-feira (14), do sorteio da campanha de Dia das Mães deste ano (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Um morador de Votuporanga faturou uma moto Honda/Biz 0km ontem, no sorteio da campanha de Dia das Mães da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) em parceria com a empresa Cantóia & Figueiredo. Aparecido Pestana preencheu o cupom premiado após abastecer no Posto Vilar e irá receber o prêmio em uma cerimônia marcada para o próximo dia 22.

O sorteio foi realizado na manhã desta terça-feira (14), em uma estrutura montada na Concha Acústica. O ato foi prestigiado por diretores da ACV, liderados por seu presidente Glauco Ventura, pelos empresários Denis e Toninho Figueiredo, representando a Cantóia & Figueiredo, pelo vereador Jura em nome da Câmara Municipal e pelo chefe de gabinete Marcelo Zeitune, representando o prefeito Jorge Seba (PSD).

Em entrevista ao A Cidade, Glauco Ventura destacou que a campanha foi um sucesso e distribuiu mais de 150 mil cupons, o que mostra a força do comércio de Votuporanga e a sua importância para a economia local.

“Quando a gente sorteia um cupom aqui ganha a Associação Comercial, ganha o consumidor, ganha a loja que vendeu, o vendedor e a cidade como um todo. Nosso objetivo com campanhas como essas é trazer as pessoas para consumir no nosso comércio, já que a pandemia mudou um pouco o hábito do consumidor, que pegou o costume de comprar pela internet, mas fazendo isso não se fortalece a economia local e isso lá na frente vai causar desemprego e problemas para todos. Por isso, acredito que, com essa campanha, a ACV cumpriu mais uma vez o seu papel e toda a cidade ganha com isso”, pontuou o presidente da ACV.

A campanha deste ano contou com o patrocínio da Cantóia & Figueiredo. De acordo com um dos diretores da empresa, Denis Figueiredo, ao colaborar com ações do tipo, sua firma contribui também com o desenvolvimento de Votuporanga, o que é positivo para todos os setores da sociedade.

“O Dia das Mães é uma data especial e mais uma vez o comércio da nossa cidade está fazendo a diferença. Ficamos muito contentes de poder participar pois isso ajuda a cidade como um todo, não apenas o setor comercial, como o industrial e de serviços também já que movimenta a nossa economia”, completou.

Além do ganhador da motocicleta, outras dez pessoas foram sorteadas na campanha, cinco delas com Alexas (assistente virtual) e cinco vales-compras no valor de R$ 1 mil cada.

Os premiados foram:

Alexas

Luciara Flores (cliente da Moda Ka do Pozzobon); Fernando Murari (supermercado Santa Cruz – loja 1); Alana Tufaile (Ótica Celes); Erica, moradora de Magda, (comprou na Ideal Calçados); Rosicler Megiani (supermercado Santa Cruz – loja 1).

R$ 1 mil em compras