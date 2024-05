Ludmila Santis contou a reportagem do A Cidade um pouco de sua história e os recursos disponíveis para a educação de filhos atípicos

publicado em 11/05/2024

Ludmila Gomes Maia Santis e seu filho Octávio Gomes Maia Santis, de 18 anos, diagnosticado com autismo nível 3 de suporte (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

No delicado tecido da maternidade, a votuporanguense Ludmila Gomes Maia Santis descreve sua jornada como uma tapeçaria de desafios, ternura e aprendizado constante. Mãe de três filhos, incluindo Octávio Gomes Maia Santis, de 18 anos, diagnosticado com autismo nível 3 de suporte, Ludmila compartilha sua história com uma mistura de serenidade e paixão, revelando os desafios e a beleza de uma maternidade atípica.

Ludmila é uma mulher carrega consigo a experiência de uma mãe que aprendeu a navegar em águas desconhecidas, onde a rotina é uma dança delicada entre a previsibilidade e a surpresa.

“A maternidade em si já é desafiadora pois nós mães somos responsáveis pela formação de um indivíduo e manutenção do seu bem-estar. Entretanto a maternidade atípica traz ainda mais desafios a nossa jornada, na tentativa de entendermos todas as necessidades de nossos filhos para que atinjam todo potencial de desenvolvimento possível”, disse ela.

Ela disse que a busca é incessante pela inclusão afetiva de seu filho na sociedade e em outros ambientes, seja escolar, social, esportivo, além de ser exaustiva.

“As mães atípicas em geral são expostas há uma sobrecarga maior devido às demandas de seus filhos o que gera também uma sobrecarga emocional. Essas mães em geral se cobram muito em relação a estar oferecendo o melhor tratamento possível aos seus filhos. Além da rotina exaustiva isso sugere um estresse excessivo”, completou ela.

Em meio a todos esses desafios, Ludmila explica que existe um outro que é o do preconceito e sobre se sentirem sozinhas e desamparadas durante todo o período da gestação.

“Ele [preconceito] deve-se ao fato de que autismo não tem cara, as pessoas com autismo não apresentam nenhuma característica física que as diferencie das neuro atípicas. Desse modo, muitas pessoas questionam o diagnóstico. Muitas vezes as crises que os autistas apresentam em locais públicos são interpretadas pelas pessoas como birras ou falta de limites. Esse preconceito dificulta muito a inclusão dos autistas nos diferentes ambientes. Daí a importância da conscientização e divulgação do tema”, explicou ela.

Ludmila destacou que a rede de apoio formada por familiares, amigos e comunidade em geral é importante para o acolhimento dessas mães. “Para que elas se sintam fortalecidas e amparadas para enfrentar os desafios da jornada. Fortalecer a importância do autocuidado é essencial. Só quem está bem física e psicologicamente, pode oferecer o suporte necessário ao seu filho”, disse ainda.