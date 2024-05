O comércio da cidade permanecerá aberto até as 18h no dia de hoje para você garantir sua homenagem a quem te deu à vida

publicado em 11/05/2024

Camila Binotti, gerente da Onix Ótica, falou sobre o ateliê que faz peças personalizadas na loja uma opção genuína e cheia de significados (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

O comércio de Votuporanga já tem se movimentado para atender à demanda para o Dia das Mães. No dia de hoje, o atendimento acontece até as 18h, para você que ainda não garantiu uma homenagem a sua mãe. Pensando nisso o A Cidade percorreu as ruas do comércio em busca de atender as tendências na busca pelo presente ideal.

O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o comércio, lojistas e empresários se preparam para atender e também inovar nos presentes. Aline Sá, proprietária de loja de mesmo nome, destacou que as bolsas, sapatos baixos, rasteiras e chinelos são os produtos mais procurados neste ano.

"Para nós do varejo de sapatos, esta época é até melhor do que o Natal, por conta das vendas. Os filhos, não tem jeito, é bolsa, sapato, é algo que significa um valor até maior para dar para as mães", afirmou Aline.

Tanto é que bolsas, sapatos e chinelos são presentes que toda mulher adora ganhar, e máxima vale para as mães. É uma aposta ideal e convincente para não quem não quer falhar na escolha do mimo. Com relação ao movimento neste ano comparado ao ano passado, Aline comenta que há uma boa movimentação na loja.

"Estamos otimistas com as vendas e esperamos um bom resultado até o Dia das Mães", disse ela ainda.

Já na Onix Ótica, a procura é por peças de joalheria, especialmente semi-joias, correntinhas com pingentes de meninos e meninas, correntinhas de ouro e peças mais delicadas com a imagem dos filhos.

“Relógio também é algo que mãe gosta muito de ganhar, kit de relógio que vem com correntinha, brinco. Perfume também é algo que sai bastante", revelou Camila Binoti, que é gerente da loja Onix, na rua Pernambuco.

Camila, por sua vez, ressaltou que a expectativa é muito grande. "No comércio, a gente brinca que Dia das Mães é nosso segundo dezembro, nosso segundo Natal, então depois do Natal, o Dia das Mães é o dia que mais movimenta e a gente sempre espera que de um ano para o outro tenha um giro muito maior de vendas", brincou ela.

A Onix ainda tem um diferencial, a confecção de peças personalizadas em seu ateliê e que tem sido um sucesso no público votuporanguense, principalmente para quem procura peças genuínas e cheia de significados.