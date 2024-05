Confirma o nome da ganhadora do carro sorteado na manhã deste sábado (11) pelo Fundo Social de Solidariedade

publicado em 11/05/2024

Sorteio ocorreu neste sábado (11) (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga sorteou na manhã deste sábado (11), na Concha Acústica, o carro zero quilômetro da Campanha “Ação Entre Amigos”. Todo o valor arrecadado é revertido em prol de cada instituição. O nome da ganhadora é Neli Rodrigues da Silva, moradora do bairro Pozzobon, que adquiriu o cupom (de número 40.788) no Lar Beneficente Celina.As pessoas que concorreram ao prêmio adquiriram cupons nas entidades assistenciais participantes, preencheram e fizeram a doação de R$ 10. O veículo foi gentilmente doado pelos empresários Valmir e Silvia Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos.A Prefeitura promoveu uma série de atividades na manhã deste sábado (11) que também fazem parte das comemorações pelo Dia das Mães. Ocorreu aula de alongamento, com a educadora física Karina Franzin; imersão em dança e zumba, com a professora Gigela Jardel; e apresentação da tradicional Banda Musical Zequinha de Abreu.