A Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga se fez presente por meio de ações que acolhem pacientes renais e fizeram o Dia das Mães mais feliz

publicado em 11/05/2024

Iniciativa faz parte de ações que a Aprevo realiza periodicamente na Santa Casa de Votuporanga (Foto: Divulgação Santa Casa)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

Voluntários da Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga visitaram a Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga nesta última semana para uma ação especial. Com a proximidade do Dia das Mães e pensando em levar afeto para as mães que passam por tratamento, os voluntários prepararam kit lembranças, com creme de mão e produtos de higiene pessoal.

No decorrer da distribuição o clima de gratidão e acolhimento tomou conta das pacientes, voluntários da Aprevo e colaboradores da Santa Casa. A Instituição sempre marca presença em datas importantes, e leva atenção para os pacientes dialéticos, a Aprevo se destaca através de ações humanizadas.

“É importante lembrar e valorizar essas mulheres guerreiras que enfrentam desafios diários em sua jornada de saúde", ressaltou Maria Isabel Martinez Guerreiro Areliano, vice-presidente, que está há 8 anos na Associação.

Maria Isabel ainda disse que o objetivo é levar alegria e cuidado para as pacientes nesses momentos fragilizados e difíceis durante o tratamento.

“Nosso objetivo é fazer uma pequena diferença na vida dessas mães, oferecendo um momento de conforto e valorização. Sabemos que a rotina de tratamento pode ser cansativa e desafiadora, por isso, queremos proporcionar momentos de alegria e afeto sempre que possível”, complementou ela.

Para os colaboradores da Santa Casa, esse gesto de carinho significa muito, periodicamente a Aprevo realiza ações que inclui a unidade de Diálise, o que além de resultar em uma boa relação com colaboradores do setor, cria vínculo com pacientes que praticamente todos os dias sentam naquelas cadeiras em busca de atendimento.