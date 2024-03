O evento aconteceu na quinta-feira (29) a noite no Salão de Eventos da Krik, mobilizou seus cooperados da cidade e região para análise dos números de 2023

publicado em 02/03/2024

A reunião aconteceu no Salão da Krik eventos e mobilizou dezenas de cooperados votuporanguenses e também da região (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

A cooperativa Sicredi Planalto das Águas PR/SP, responsável pela agência de Votuporanga e de todo o Noroeste Paulista, realizou na noite de anteontem uma assembleia para apresentação dos resultados obtidos ao longo de 2023 assim como prestação de contas e discussão sobre o planejamento de ações e projetos previstos para este ano. A reunião aconteceu no Salão da Krik eventos e mobilizou dezenas de cooperados votuporanguenses e também da região, incluindo, Valentim Gentil.

O presidente da cooperativa, Fabio Peterlini, liderou o encontro e, em entrevista à Cidade FM, explicou que a iniciativa visa garantir a participação e a deliberação dos associados, promovendo maior transparência, um dos princípios fundamentais do cooperativismo.

“Estamos aqui em Votuporanga para fazer a apresentação da Assembleia, que é toda a movimentação do exercício de 2023 da cooperativa, trazemos todos os números, a parte contábil, a parte de ações, programas sociais, os principais fatos que aconteceram no ano de 2023. Fazemos essa prestação de conta aos associados como uma forma de transparência”, disse Fabio.

A Assembleia acontece em todos os anos e a Sicredi Planalto das Águas PR/SP apresentou os resultados financeiros e o valor da distribuição, destacou que, no cooperativismo de crédito, a participação nos resultados é proporcional à utilização das soluções financeiras pelos associados. Em 2023, o montante distribuído aos associados ultrapassou os R$ 4 milhões, valor que já foi depositado diretamente em suas contas.

Além disso, a reunião neste ano contou com a presença do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD) e da primeira dama Rose Seba, onde foi possível saber alguns detalhes sobre a nova agência do Sicredi que Votuporanga irá receber. A novíssima sede será no bairro Pozzobon.

“Esse ano nós temos novidades, será aberta a segunda agência em Votuporanga ali no bairro Pozzobon e agora em maio já estaremos inaugurando a segunda agência. Essa é toda a credibilidade que a agência nos deu, então ela está vindo em uma crescente muito boa, os associados aceitaram bem o Sicredi aqui”, completou o presidente da Sicredi.

Aconteceu também a eleição dos Coordenadores de Núcleo de Votuporanga, na ocasião foi eleito José Carlos Lopes Coelho, tendo como suplentes os votuporanguenses Thiago Dias Pereira da Silva e Marcia Aparecida Loquete.