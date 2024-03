A ação será das 9h ao meio-dia, na Concha Acústica, envolvendo também a população em geral

publicado em 08/03/2024

A Prefeitura, por meio do Fundo Social e em parceria com a Cidade FM, promove hoje a 3ª edição do Conecta Mulher (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social de Solidariedade e em parceria com a Cidade FM, irá promover nesta sexta-feira (8) a 3ª edição do Conecta Mulher, evento destinado a todo o público feminino da cidade. A ação será das 9h ao meio-dia, na Concha Acústica, envolvendo também a população em geral.

Durante a manhã, as mulheres contarão com um vasto atendimento de prestação de serviços oferecidos pelo Poder Executivo, promovido com o apoio das Secretarias Municipais e, também, de instituições parceiras como a Câmara Municipal de Votuporanga, Saev Ambiental, ACV, Neoenergia Elektro, Sebrae, Senac, Natura e Avon.

"Já estamos na terceira edição desta ação para mostrar a todas as mulheres que a Prefeitura está sempre disponível para acolher e atender vocês durante todo o ano. Traremos esses serviços para ainda mais perto de toda a população, principalmente para o público feminino, para que saibam que podem contar sempre conosco e, assim, se sentirem mais seguras e terem um lindo e feliz Dia da Mulher, hoje e sempre", destaca Rose Seba.

As participantes receberão orientações e atendimento nas mais diversas áreas. Na Saúde, a equipe do SAE (Serviço de Atendimento Especializado) realizará acolhimento com autoteste de IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e orientações, entrega de preservativos, além de aferição de glicemia e pressão arterial.

Já falando em Esportes, será realizado um ‘aulão’ de alongamento com a professora Karina Franzin e uma aula de zumba com a professora Gigela Oliveira. Também será realizada uma atividade de pilates com a instrutora Mirella Siqueira.

As Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Direitos Humanos estarão disponíveis para quem busca oportunidade de trabalho, através de elaboração de currículos e inscrições para o programa 'EmpregaVotu'. A Secretaria de Assistência Social oferecerá orientações sobre prevenção, apoio e assistência às mulheres em situação de violência. Também serão disponibilizadas consultas e explicações sobre benefícios sociais concedidos através do Cadúnico.

A Saev Ambiental participará com a distribuição de cerca de 200 mudas de ipê-rosa. O Sebrae estará presente com o Sebrae Móvel, com ações de atendimento ao cliente e bate-papo sobre inteligência emocional, valorização da mulher e empreendedorismo feminino.

A equipe do Senac estará no evento em parceria com a equipe do SAE, além das ações já citadas, haverá também orientações sobre câncer de mama e colo de útero, Dengue e Covid-19. Na ocasião, também haverá conscientização sobre obesidade, reforçando a importância de hábitos saudáveis.

Ainda na tenda do Senac, o público poderá conferir a biblioteca itinerante, com exposição e empréstimos de livro, e espaço da beleza. E por falar em beleza, durante a manhã toda dedicada às mulheres, haverá também a presença do cabeleireiro Marcelo Caseli, que fará cortes rápidos no local.

O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, estará presente com divulgação e pré-cadastro para o Cursinho Regina Nunes. A iniciativa oferece curso preparatório gratuito e visa capacitar estudantes de baixa renda para ingresso no Ensino Superior e concursos públicos.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher fará o lançamento do concurso da 1ª Mostra de Arte com a temática "Maria da Penha é arte e luta pela vida de todas". Já a equipe do Conselho Tutelar estará presente com orientações sobre os direitos e deveres regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.