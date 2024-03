O encontro abordou temas como temas Lixões, Aterros Sanitários, Valorização dos Resíduos e Gestão Municipal de Resíduos Sólidos

publicado em 07/03/2024

Na abertura, Jura foi um dos convidados a discursar e falou sobre a importância da conscientização para o descarte correto de lixo (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

Votuporanga sediou nos últimos dois dias, no auditório da Cidade Universitária da Unifev, um Curso Técnico Integrado realizado pelo Cidas (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável). O encontro abordou temas como temas Lixões, Aterros Sanitários, Valorização dos Resíduos e Gestão Municipal de Resíduos Sólidos.

A abertura ocorreu anteontem e foi marcada por um cerimonial que contou com as presenças de lideranças de cidades de toda a região, como o prefeito Jorge Seba (PSD), a primeira-dama Rose Seba, o vice-prefeito Cabo Valter (MDB), e o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), que representou a Câmara Municipal no ato.

Na abertura, Jura foi um dos convidados a discursar e deu boas-vindas ao público composto por secretários municipais de dezenas de cidades da região, engenheiros ambientais e representantes de várias prefeituras. Em sua fala, destacou a importância da discussão e divulgação dos temas propostos durante o curso.