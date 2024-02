A vítima foi o senhor Ramiro Marioti, de 70 anos, que faleceu na noite de terça-feira (20), após ser internado na Santa Casa

publicado em 22/02/2024

O senhor Ramiro Marioti, de 70 anos, morreu com suspeita de Dengue; se confirmada, é a segunda morte pela doença (Foto: Arquivo pessoal )

Franclin Duarte

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga iniciou na quarta-feira (21) as investigações sobre mais uma morte suspeita de Dengue no município. A vítima foi o senhor Ramiro Marioti, de 70 anos, que faleceu na noite de terça-feira (20), após ser internado na Santa Casa para o tratamento de complicações da doença.

De acordo com a Prefeitura, amostras de sangue coletadas da vítima já foram encaminhadas para análise e agora a Secretaria da Saúde aguarda o resultado dos exames. Se positivo, esta será a segunda morte confirmada pela doença só nos dois primeiros meses deste ano em Votuporanga.

A primeira vítima foi a senhora Shirlei Dias Ferreira da Silva, de 71 anos, moradora do bairro São Cosme, na zona Leste da cidade, que faleceu no dia 3 de janeiro. Além disso, outros 356 casos de Dengue já foram confirmados e 1.234 estão em investigação. No mesmo período foram registrados também dois casos de Chikungunya.

Ramiro Marioti trabalhou jardineiro do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) até se aposentar. Ele morador do bairro Pozzobon e deixa os filhos Erika Cristina Marioti e Ed Carlos, os netos Davi e Felipe, além dos demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu na tarde de quarta-feira (21), às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Prevenção

O trabalho de combate à Dengue é uma união de forças entre Poder Público e população. Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Prefeitura, é necessário também a conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas preventivas e manter os cuidados permanentemente em seus domicílios.