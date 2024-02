As vagas para o Polo UAB Votuporanga são para cursos de licenciatura, bacharel e tecnólogo, sendo 32 cadeiras por eixo

publicado em 22/02/2024

O vestibular da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) está com inscrições abertas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

Interessados em fazer um curso superior totalmente gratuito têm uma excelente oportunidade em Votuporanga. A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) está com 96 vagas no polo da cidade.

As vagas para o Polo UAB Votuporanga são para cursos de licenciatura, bacharel e tecnólogo, sendo 32 cadeiras por eixo. As capacitações são à distância, realizadas em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que é uma plataforma online em que os estudantes desenvolvem as atividades acadêmicas.

As inscrições, que começaram no último dia 6, podem ser realizadas até o dia 8 de abril, às 21h, no site vestibular.univesp.br. O vestibular é uma prova (objetiva e redação) que ocorre no dia 26 de maio (domingo), às 13h. Os locais oficiais serão divulgados pelo site vestibular.univesp.br. Os inscritos devem acompanhar as divulgações sobre o vestibular na área do candidato do site.

No eixo de licenciatura, os cursos são de letras, pedagogia e matemática, cada um com quatro anos de duração. Já no eixo de computação as vagas são para bacharel em tecnologia da informação (três anos), bacharel em ciência de dados (quatro anos) e engenharia de computação (cinco anos). Por fim, no eixo de negócios e produção as capacitações são de tecnólogo em processos gerenciais (três anos), bacharel em administração (quatro anos) e engenharia de produção (cinco anos).