publicado em 21/02/2024

Com única saída, muitos motoristas se arriscam cruzando a pista; Serginho sugere marginal com saída na rotatória da vicinal de Parisi (Foto: Assessoria)

O vereador Serginho da Farmácia (PSDB) utilizou seu tempo de discurso livre na tribuna durante a sessão ordinária de anteontem para apresentar várias demandas, dentre elas uma reivindicação antiga, que gera perigo de acidentes, muitas reclamações e que traz transtornos a milhares de trabalhadores de empresas que estão instaladas no 6º Distrito Industrial e Empresarial.

O distrito está instalado ao lado da rodovia Péricles Belini. Segundo Serginho o problema é a existência de um único acesso, tanto para entrada quanto para a saída de veículos do 6º Distrito, situação que tem causado grande movimento nos horários de pico de saída ou entrada de funcionários, bem como riscos de acidentes graves de trânsito.

Pela falta de uma via marginal ou trevo adequado, muitos condutores desistem de buscar o retorno correto nos trevos próximos para cruzar de maneira perigosa e proibida a rodovia, ficando sujeitos a multas e principalmente a provocar acidentes de grande gravidade.

“Já é um problema crônico. Todo ano chegando perto das eleições todo mundo promete e nada é cumprido, mesmo por parte de vereadores. Lógico que não cabe ao parlamentar executar as obras, mas isso vem passando de prefeito para prefeito e o problema por lá segue muito sério”, comentou Serginho na tribuna.

Também na última segunda-feira, Serginho da Farmácia conversou com um grupo de empresários e trabalhadores do 6º Distrito e ouviu sugestões e reclamações. “As empresas do 6º Distrito geram muitos empregos, mas cada um que trabalha por lá está correndo um risco enorme, principalmente quando alguém se arrisca ao atravessar aquela rodovia”, comenta.

Ainda segundo o vereador foi sugerido como solução que, um pouco mais adiante, mais precisamente no trevo que liga o prolongamento da avenida Emílio Arroyo Hernandes com a rodovia Péricles Belini e a estrada vicinal de Parisi, que naquele “balão” seja criado um acesso para uma via marginal que conduza até a entrada principal do 6º Distrito.