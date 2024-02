Inscrições estão abertas e seguem até o dia 4 de março, via preenchimento de formulário on-line, seguido de entrega de documentos

publicado em 22/02/2024

Prefeitura, em parceria com o IFSP de Votuporanga, está com inscrições abertas para mais três cursos gratuitos (Foto: IFSP)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), divulga mais três cursos de capacitação, desta vez, em parceria com o IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo), Câmpus Votuporanga. Ao todo, são 70 vagas distribuídas nos segmentos de Idiomas, Educação Ambiental e Informática.

As inscrições gratuitas estão abertas e seguem até o dia 4 de março e devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário on-line no QR Code da página. O candidato deverá escolher um curso entre os listados, preencher todos os dados e gerar o formulário, que deverá ser impresso, assinado e, juntamente da respectiva documentação, entregue no IFSP. O atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8h às 20h, e na sexta, das 7h às 19h.

Cursos

Alemão Básico - Com carga horária de 40h, tem como objetivo o desenvolvimento básico das quatro habilidades para fluência em língua alemã (ouvir, ler, escrever e falar). Para este curso são disponibilizadas 20 vagas para pessoas com ensino fundamental completo e que com noções de informática (é necessário possuir headset ou fone de ouvido e microfone). As aulas serão às terças-feiras, das 19h às 21h30. Previsto para ocorrer entre 5 de março e 18 de junho.

Educação Ambiental e Sustentabilidade - Com carga horária de 40h, a formação objetiva uma prática educativa voltada à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Para este curso são disponibilizadas 30 vagas para servidores, professores, estudantes e membros da comunidade que tenham interesse no tema. Pré-requisito: ensino fundamental completo. As aulas serão às terças-feiras, das 19h às 22h. Previsto para ser oferecido de 12 de março a 11 de junho.

Informática Básica - Com carga horária de 40h, visa atender as pessoas que necessitam de um curso básico na área de Informática, colaborando com a inclusão digital de cidadãos que não tiveram a oportunidade de frequentar um curso com este objetivo. Para este curso são disponibilizadas 20 vagas para pessoas da comunidade que tenham entre 16 e 60 anos de idade. As aulas serão às quartas-feiras, das 19h às 22h. Previsto para ser aplicado de 13 de março a 12 de junho.