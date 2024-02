Organizadores do festival estiveram na Cidade FM para um balanço e disseram que querem movimentar o setor cultural de Votuporanga

publicado em 21/02/2024

Lucas Moreti e Rodrigo Beleza estiveram ontem na Cidade FM e afirmaram que o ‘Grupo Play’ planeja outros eventos para cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Cidade FM recebeu ontem em seus estúdios a visita de dois dos organizadores do Play Votu Festival, Carnaval que movimentou Votuporanga no início do mês e foi muito elogiado por todos que prestigiaram. O sucesso da organização foi tão grande que o “Grupo Play”, como foram batizados os empresários responsáveis pela festa, já iniciou os preparativos para o período carnavalesco de 2025 e não descarta a realização de outros eventos ao longo do ano, inclusive uma festa de peão.

A informação foi repassada pelos empresários Rodrigo Beleza e Lucas Moreti, representando os demais membros do grupo. Durante entrevista à emissora de rádio, eles fizeram um balanço da primeira edição do Play Votu e anunciaram que a ideia daqui para frente é movimentar o setor cultural de Votuporanga.

“Foi nossa primeira edição e como tudo que está no começo, a princípio estávamos vendendo uma ideia, um sonho, e agradecemos a todos que acreditaram na gente. Hoje, porém, todos já perceberam que o Play Votu é uma realidade, muitos, inclusive, já querem reservar camarote e patrocínio para o ano que vem, pois perceberam o nosso comprometimento em entregar o melhor para Votuporanga. Dessa forma podemos dizer que o Play Votu veio para ficar e já vamos iniciar o planejamento para os próximos anos”, afirmou Rodrigo Beleza.

Ainda segundo Rodrigo, o Grupo Play não veio apenas para o Carnaval, mas também planeja fazer mais eventos. “Quem sabe uma festa de peão? Já faz tempo que Votuporanga não tem um rodeio, um Carnaval Temporão, e outros eventos. Não estou dizendo que vamos fazer, mas estamos sim discutindo essa possibilidade. Queremos movimentar Votuporanga e região, fomentar a cultura e com eventos de qualidade”, completou.

Ainda segundo os organizadores, a perspectiva é de que nos próximos anos o Play Votu Festival seja levado para o Centro de Eventos Helder Galera, recinto onde foi realizada a última Expô Show. Neste ano não foi possível realizar lá em razão das obras que estão em andamento no local, mas o grupo já iniciou as tratativas junto a administração municipal para a utilização do espaço nos próximos eventos.

“Nosso plano A é migrar para o Centro de Eventos e estamos trabalhando internamente para isso com a Prefeitura, agora depende de algumas questões técnicas, mas acredito que dará tudo certo”, concluiu Rodrigo Beleza.