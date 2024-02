Organizadores de todos os carnavais de Votuporanga (público, privado e dos clubes) participaram da escolha do Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval

publicado em 03/02/2024

Organizadores de todos os carnavais de Votuporanga (público, privado e dos clubes) participaram da escolha da “Corte” do Carnaval (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Os organizadores dos carnavais de Votuporanga, Votu Show (da Prefeitura), Play Votu Festival (privado), Assary Clube de Campo e VotuClube (dos clubes), se reuniram na noite de ontem, no Parque da Cultura, para o pontapé inicial da folia na cidade, com a escolha do Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval. Autoridades locais e um bom público também prestigiaram a eleição.

A escolha do Rei Momo, da Rainha e Princesa do Carnaval não apenas marca o início dos preparativos para os eventos, mas também aguça a expectativa da comunidade para as festividades que se aproximam. A presença conjunta dos representantes dos diferentes setores que promovem a festividade ressalta a colaboração e o empenho conjunto para a realização de um carnaval memorável.

O Votu Show foi representado pelo próprio prefeito Jorge Seba (PSD) e também pela secretária de Cultura, Janaína Silva; já o Play Votu levou todos os seus organizadores para o evento, tendo como principal representante o empresário Rodrigo Beleza; os clubes da cidade, por sua vez, foram representados por suas diretoras social, Isabela Fernandes Rodrigues (VotuClube), e Nayara Canato (Assary).

Além dos organizadores de carnavais da cidade, também participaram um representante do carnaval de Cosmorama, Ricardo Curtti, e do Contur de Cardoso, Aparecida Cristina Murakami Portela. A Câmara Municipal foi representada pelo vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB).

Após a cerimônia de abertura e o discurso das autoridades e organizadores, foi realizada a eleição da corte real do Carnaval deste ano. Para o posto de Rei Momo, o júri técnico escolheu Leandro Siqueira Fiorentino, de 39 anos, enquanto a Rainha escolhida foi Julia Ellen dos Santos Silva, 21 anos. Já a Princesa eleita foi Ilda Martins da Silva Neta Pereira, de 43 anos.