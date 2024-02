“Nós, médicos, temos a responsabilidade de disseminar informações sobre prevenção e controle do câncer”, ressalta o Oncologista Dr. Hamilton Zúniga

publicado em 03/02/2024

Dia 4 de fevereiro é a data mundial de combate ao câncer. E nós médicos temos a responsabilidade, não só nesta data, como que diariamente, disseminar informações sobre prevenção e controle do câncer, e levar questões atuais sobre a doença à população em geral.São esperados 704 mil novos casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023 -2025, com destaque para região Sul e Sudeste que concentram cerca de 70% da incidência (Fonte: INCA)O tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%).(Fonte :Inca )Dados recém-saídos da Word Heath Organization (WHO) sobre estimativas do câncer em 2022 no mundo, foram: aproximadamente 9,7 milhões de mortes, sendo 1 em 9 homens e 1 em 12 mulheres perdem a vida para a doença. E 1 em cada 5 pessoas enfrentam câncer durante a vidaA projeção da Organização Mundial de Saúde (WHO) até 2050, é que os casos de câncer sejam 77% maiores que em 2022As populações em crescimento e envelhecimento estão contribuindo para o aumento alarmante, assim como os fatores de risco como o tabaco, consumo prejudicial de álcool, a obesidade e a poluição do ar. Digo que: “Resolver estes problemas ajudará a proteger as pessoas conta o câncer”.O câncer é uma doença na qual algumas células do corpo crescem incontrolavelmente e se espalham para outras partes do corpo. O câncer pode começar em quase qualquer parte do corpo humano, que é composto por trilhões de célulasÉ uma doença genética – ou seja, é causado por alterações nos genes que controlam a forma como as nossas células funcionam, especialmente como crescem e se dividem. Esse gene pode ser herdado dos genitores pai ou mãe (espermatozoide ou óvulo respectivamente). Quando este tipo de herança ocorre chama-se linhagem germinativa e corresponde em média 10 % a 20% dos casos de câncer (Explica o Oncologista)E chamamos de câncer esporádico, maioria esmagadora dos casos, quando o indivíduo desenvolve o câncer ao longo da sua vida, que corresponde a 80% a 90% dos casos, sendo esta causa de ordem multifatorial (estilo de vida, Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, e envelhecimento da população).Aqui quero dar destaque a prevenção:Embora o câncer esteja entre as principais causas de morte em todo o mundo, alguns cânceres incidentais podem ser evitáveis.As estratégias para a prevenção do câncer incluem:1-redução de fatores de risco modificáveis, como: uso de tabaco, padrão alimentar pouco saudável, obesidade, exposição à radiação ionizante e ultravioleta, uso de álcool, sedentarismo e exposição a certas infecções;-Prevenção específica do câncer :vacinação (contra o vírus HPV);-Cirurgia profilática (indivíduos com predisposição genética);-Quimioprevenção (estudos apontam que aspirina em baixas doses parece reduzir o risco de câncer colorretal em adultos que tomam aspirina para prevenção de doenças cardiovasculares, no entanto, não parece ser tão eficaz na prevenção de outros tipos de câncer (revisão sistemática publicada em junho de 2016 pela revista Americana Annals Internal Medicine);Desta forma podemos recomendar, mudanças no estilo de vida sendo: fisicamente ativo (manter um peso saudável) ao longo da vida, manter alimentação saudável (vegetais, frutas, legumes e grãos integrais, e limitando alimentos menos nutritivos, como carnes vermelhas e processadas, bebidas açucaradas e alimentos altamente processados e grãos refinados), evitar beber álcool, não fumar;Realizar as vacinas recomendadas em adultos e crianças, incluindo vírus da hepatite B (HBV) e papiloma vírus humano (HPV);Por fim e não menos importante, após falarmos, acima, em prevenção primaria, (reduzir os riscos de ter a doença) a prevenção secundaria engloba medidas de estratégias, através de exames de rastreamento, para detecção em fase subclínica da doença ou em fazes muito iniciais onde as chances de cura ultrapassam 95%.São eles:1-Mamografia a partir dos 40 anos (Sociedade Brasileira de Mastologia) rastreio de câncer de mama;2-Colonoscopia a partir dos 45 anos (homens e mulheres). Rastreio câncer colorretal;3 -, Exame de Papanicolau para rastreio de câncer de colo do útero (entre os 25 aos 65 anos Recomendações da American Câncer Society (ACS) 2020;4-Tomografia computadorizada de tórax de baixa densidade, a partir dos 50 anos, para pacientes com história de tabagismo mais de vinte maços ano.;5-Exame de PSA (antígeno específico da próstata) para homens a partir de 50 anos de idade (Recomedação da American Cancer Society ACS) para rastreio de câncer de próstata.Texto escrito peloMédico Oncologista Dr Hamilton ZúnigaEspecialista em oncologia e Diretor do Instituo de Cancerologia em Votuporanga –ICV