Um dos veículos já está lotado e o outro ainda conta com algumas vagas a serem preenchidas por interessados em participar do ato

publicado em 22/02/2024

Manifestantes de Votuporanga querem lotar dois ônibus para acompanhar ato de Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O grupo “Direita Votuporanga” organizou uma excursão com pelo menos dois ônibus para acompanhar a manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o próximo dia 25, na Avenida Paulista, em São Paulo. Um dos veículos já está lotado e o outro ainda conta com algumas vagas a serem preenchidas por interessados em participar do ato.

De acordo com Ronaldo Candeu, um dos líderes da “Direita Votuporanga”, a excursão atende a um chamado de Bolsonaro e busca defender o estado democrático de direito, em sua visão, abalado por desmandos do STF (Supremo Tribunal Federal).

“O Bolsonaro fez o chamamento de todos os patriotas e pessoas que querem o bem do Brasil para que participem e demonstrem a força que o povo tem, diante da preocupação com o nosso país e a nossa democracia”, disse Ronaldo.

Ronaldo afirmou ainda que enxerga as ações do STF e da Polícia Federal contra Bolsonaro e seus aliados como uma perseguição e que o ato na Paulista vem para dar uma resposta clara de que o povo não aceita esse tipo de situação.

“Não há nenhum tipo de amparo legal em todas as ações feitas até agora contra Bolsonaro. Tudo são medidas para amedrontar e tentar enfraquecer a direita no Brasil. O povo clama por democracia e justiça e todos vão ver isso nesse ato do dia 25. Todos que estão indo para a Paulista não é só porque o Bolsonaro chamou, estão indo em um clamor por democracia, a ideia não é seguir uma pessoa e sim seguir uma ideia”, completou.

O custo para participar da excursão é de R$ 120, ida e volta. Os interessados em participar devem procurar a Direita Votuporanga, por meio das redes sociais, para reservar sua poltrona. O horário de saída ainda não foi divulgado.

Convocação

Convocação Pró-Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro convocou os seus seguidores para participarem de um ato público marcado para o último domingo de fevereiro (25), às 15h, na Avenida Paulista, em São Paulo, com o propósito de "defender o Estado democrático de direito", vestindo verde e amarelo.

Ele anunciou que encabeçará a manifestação com o propósito de rebater todas as acusações que tem enfrentado nos últimos meses, em especial no contexto da operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal.