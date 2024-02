A iniciativa já havia sido debatida anteriormente e gerou polêmica, mas agora voltou a ganhar força diante do atual cenário e foi reapresentada pela vereadora Sueli Friósi (Avante)

publicado em 22/02/2024

Vereadores voltaram a discutir a criação de um comitê para conscientizar a população de Votuporanga a não dar esmolas nas ruas (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

Em meio à crise que se instaurou no centro de Votuporanga, em razão do aumento no número de moradores em situação de rua, a Câmara Municipal vai voltar a discutir a possibilidade de criação de um comitê para combater a prática da doação de esmolas na cidade. A iniciativa já havia sido debatida anteriormente e gerou polêmica, mas agora voltou a ganhar força diante do atual cenário e foi reapresentada pela vereadora Sueli Friósi (Avante).

Segundo Sueli, a presença de moradores em situação de rua está se agravando em Votuporanga, com cada vez mais pessoas, incluindo homens, mulheres e até crianças, pedindo nas ruas e semáforos. No entanto, ela ressaltou que doar esmolas não garante a cidadania e pode provocar um efeito inverso, já que muitos recusam ajuda especializada, já que encontram nas ruas os recursos que precisam para sustentar seus vícios, seja em álcool ou drogas.

“Nós temos uma instituição onde tem comida, tem banho e pouso, mas eles não querem ficar lá dentro, pois querem continuar usando drogas e bebendo e lá não pode. A população precisa entender que eles não querem sair do conforto (entre aspas), não querem comprometimento com regras e se continuar com as esmolas nunca irão sair. Se a população quer ajudar, então que doe para instituições de Votuporanga, pois esta instituição vai ajudar as pessoas que querem ser ajudadas”, explicou a vereadora.

Diante desse cenário, a vereadora defende a criação de um comitê composto por membros do poder público e da comunidade local. O objetivo do comitê será desenvolver uma campanha de conscientização, desencorajando a prática de dar esmolas e educando a população sobre os efeitos negativos causados por essa ação.