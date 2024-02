O evento está marcado para as 19h30, no Parque da Cultura

publicado em 02/02/2024

Daniel Marques

O Carnaval está chegando e com ele a tradicional escolha do Rei Moto, Rainha e Princesa da folia. A festa popular em Votuporanga, o Carnaval “Votu Show 2024”, escolhe hoje a sua realeza. O evento está marcado para as 19h30, no Parque da Cultura.

De acordo com a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, organizadora da festa, um júri formado pela Comissão Organizadora, composto por representantes de clubes recreativos, do Carnaval Play Votu Festival e de pessoas ligadas ao Carnaval regional, vai eleger a corte.

Ainda conforme os organizadores, os candidatos a Rei Momo serão avaliados nos requisitos de comunicação, elegância, samba no pé e simpatia. Para Rainha e Princesa, serão os mesmos critérios, além de estética corporal. Será coroado Rei Momo o candidato que obtiver a maior pontuação. Já no caso da Rainha e Princesa, serão eleitas as candidatas que obtiverem a primeira e segunda maiores pontuações, respectivamente.

Os vencedores receberão premiação em dinheiro, sendo R$ 1 mil para o Rei e Rainha cada e R$ 700 para a Princesa. Eles precisam, porém, cumprir a agenda oficial do evento. Rei, Rainha e Princesa ganham faixas e troféus, e devem se comprometer com a programação da comissão organizadora durante os quatro dias de folia.