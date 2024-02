Com as portas já abertas ao público, o posto funcionará diariamente das 6h às 22h com serviços de qualidade e conveniência aos motoristas da região

publicado em 03/02/2024

Com as portas abertas ao público a partir de hoje, o posto funcionará diariamente das 6h às 22h (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Votuporanga ganhou neste sábado (3) um novo ponto de referência com a inauguração do Auto Posto Patriota. Com as portas já abertas ao público, o posto funcionará diariamente das 6h às 22h com serviços de qualidade e conveniência aos motoristas da região.Localizado na rua Amazonas, 4398, na Vila Muniz, em frente ao Supermercado Porecatu loja 1, o Auto Posto Patriota está estrategicamente posicionado para atender às necessidades dos moradores e visitantes da cidade.O empresário responsável pelo empreendimento é Dalbert Mega, que busca proporcionar aos clientes uma experiência completa e diferenciada no abastecimento dos veículos. O Auto Posto Patriota é mais do que um local para abastecer, é um espaço pensado para oferecer praticidade, segurança e qualidade nos serviços prestados.Além do abastecimento com combustíveis de alta qualidade, o posto oferece uma gama de produtos e serviços, incluindo loja de conveniência, troca de óleo, calibragem de pneus e muito mais.A comunidade de Votuporanga é convidada a participar da inauguração, que começou nas primeiras horas da manhã e vai até às 22h e conhecer de perto as instalações e os serviços oferecidos pelo Auto Posto Patriota.